Marți, 28 ianuarie 2020, în sala de Conferințe M1 a Primăriei Municipiului Baia Mare, Exelența Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în România s-a întâlnit cu reprezentați ai administrației locale și județene dar și cu cei ai mediului de afaceri.

Scopul întâlnirii a fost de a iniția noi parteneriate de cooperare bilaterală între orașe și regiuni din Republica Belarus, pe de o parte și Municipiul Baia Mare și județul Maramureș, pe de altă parte. În acest sens, domeniile de interes ale întâlnirii au fost posibile colaborări într-o plajă largă de domenii, cum ar fi cel economic, turistic, medical, cel al culturii, al educației, al agriculturii, al transportului, al IT-ului etc.

Primarul Cătălin Cherecheș a fost gazda întâlnirii și i-a avut alături pe viceprimarul Băii Mari, Noemi Vida, directorul Vital S.A., Alexandrina Bancoș, vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan-Doru Dăncuș, președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Tuș, dar și alți oficiali. La eveniment au fost invitați reprezentanți de seamă ai mediului de afaceri maramureșean.

„Am avut onoarea astăzi, 28 ianuarie 2020, să primesc în orașul nostru delegația Ambasadei Republicii Belarus în România. Excelența Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în România a fost prezent în Baia Mare. Am organizat cu această ocazie o întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri, cel cultural și educațional, Excelența Sa declarându-și interesul pentru discutarea unor aspecte de dezvoltare a contactelor și colaborării între țările noastre. Sunt onorat că am fost gazda Excelenței Sale timp de câteva ore și sunt bucuros de interesul pe care prietenii noștri din Belarus îl manifestă în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte care să aducă plus valoare comunităților noastre. I-am asigurat pe oaspeții noștri de toată deschiderea și sprijinul administrației publice locale cu privire la posibilitatea dezvoltării unor parteneriate și proiecte benefice în domeniul economic pentru ambele părți, atât pentru România, cât și pentru Belarus”, a declarat Cătăli Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan-Doru Dăncuș a precizat că remarcă interesul Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în România, pentru județul nostru, care a mai fost prezent în Maramureș atât în vizite oficiale, cât și neoficiale. ”Acest lucru mă face să cred că iubește Maramureșul și își dorește o dezvoltare a relațiilor diplomatice cu județul nostru, atât cu mediul de afaceri cât și cu zona instituțională, deoarece aceasta este menirea unei misiuni diplomatice: de consolidare a relațiilor de cooperare bilaterală. Îl felicit pentru atenția pe care o acordă județului nostru și îl asigur că instituția Consiliului Județean va sprijini toate parteneriatele care se vor concretiza în urma acestei întâlniri”, a subliniat vicepreședintele Consiliului Județean.

Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în România a făcut o prezentare a Republicii Belarus, punând accent pe dezvoltarea învățământului universitar și pe dezvoltarea industriei. Excelența Sa a declarat că România se află pe locul șapte în topul țărilor cu care Republica Belarus desfășoară schimburi economice.

”Principalele exporturi din Belarus către România se concretizează în tractoare, placaj, lemn furniruit și lemn stratificat, cabluri, benzi împletite și alte articole din fier și oțel, lemn tăiat sau cioplit etc. Importurile principale din Belarus în România sunt mărfuri de diferite tipuri, cum ar fi: mobilier, anvelope, incineratoare, cuptoare, furnale, dispozitive electronice și altele. Valoarea financiară a acestor importuri și exporturi a crescut semnificativ în ultima perioadă. Din acest motiv, consider că este important pentru ambele părți să încurajăm noi parteneriate și mă bucur că la această întâlnire sunt prezenți atât reprezentanți ai administrației locale și județene, cât și ai mediului de afaceri. Voi susține dezvoltarea proiectelor de cooperare atât din domeniile sănătății,culturii și educației, cât și pe cele din domeniile economiei și turismului. Astfel, împreună vom crea produse și servicii de înaltă calitate cu care vom putea concura pe piața europeană,”, a arătat ambasadorul Belarus în România.

La finalul întâlnirii, atât reprezentanții mediului public cât cei ai mediului privat și-au declarat intenția pentru demararea proiectelor bilaterale în plan economic și industrial, manifestând un interes deosebit pentru propunerile de schimb de experiență și knowhow.