Numarul accidentelor rutiere in care au fost implicate animale salbatice a înregistrat o creștere substanțială in ultima perioada. Astfel, la finalul lunii ianuarie, o căprioară a fost izbit de un autoturism condus regulamentar, pe DN 1C, între Baia Mare și Dej. Accidente similare au fost inregistrate si in DN 18 B, între Baia Mare și Târgu Lăpuș, respectiv pe DN 18,, unde, tot in luna ianuarie, mai multe animale au fost lovite.

Un accident rutier cu un animal salbatic poate provoca pagube importante masinii sau chiar vatamari corporale soferului si pasagerilor din autoturism. Alexandru GRIGORESCU, Specialist Asigurari Auto, UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, a explicat, la solicitarea 1asig.ro, ce pasi trebuie sa urmeze soferii in astfel de cazuri, dar si cine le plateste despagubirile.

In cazul in care masina implicata intr-un accident rutier cu un animal salbatic are asigurare CASCO, procedura de despagubire este una simpla.

In primul rand, soferul este obligat, conform legislatiei in vigoare (articolul 79 din Codul Rutier), sa se prezinte in termen de 24 de ore de la producerea evenimentului la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, pentru intocmirea documentelor de constatare. Politia constata accidentul conform normelor legale in vigoare si elibereaza documentele necesare conducatorului auto pentru ca acesta sa-si poata repara masina. Apoi, pagubitul (asigurat CASCO) se poate prezenta la societatea de asigurari cu actele de la politie si cu documentele necesare deschiderii dosarului de daune, efectueaza demersurile pentru deschiderea dosarului, care mai apoi isi va urma cursul normal de instrumentare.

Teoretic, dupa finalizarea dosarului de daune exista varianta regresului impotriva proprietarului/administratorului fondului cinegetic sau persoanelor obligate la despagubire, conform art.13 din Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic coroborat cu art.1357-1371 din Codul Civil pentru prejudicii materiale. Practic, insa, este putin probabil ca actiunea de regres sa-si produca efectul scontat, avand in vedere ca, potrivit legislatiei in domeniu, acordarea de despagubiri este limitata doar la pagube produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice. Astfel, asiguratorului CASCO ii ramane ca temei al angajarii raspunderii civile delictuale impotriva proprietarului/administratorului fondului cinegetic doar articolele dedicate dreptului comun in materia raspunderii civile delictuale din Codul Civil. Astfel, in cazurile unor daune mici, de cele mai multe ori asiguratorii decid sa nu mearga in regres deoarece costurile cu recuperarea prejudiciului (taxe juridice, avocati) sunt mult mai mari decat valoarea daunei in sine, iar procesul de recuperare este foarte indelungat.

De retinut, a explicat Alexandru GRIGORESCU, ca „este foarte important ca, in urma unui astfel de accident, conducatorul auto sa se prezinte in termenul prevazut de legislatia in domeniu la unitatea de politie pe raza careia s-a intamplat accidentul, in vederea eliberarii documentelor justificative. Daca accidentul a provocat daune insemnate autovehiculului, cu costuri de despagubire ridicate, documentele justificative privind dinamica accidentului, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului sunt primordiale in procesul de instrumentare al daunei”.

In cazul in care masina implicata intr-un accident rutier cu un animal salbatic nu are asigurare CASCO, din nefericire, pagubitul este nevoit sa repare masina pe cheltuiala proprie. Daca pagubitul doreste sa faca demersuri de recuperare (regres) in instanta a prejudiciului de la proprietarului/administratorului fondului cinegetic sau persoanelor obligate la despagubire, acesta are aceeasi optiune ca cea descrisa mai sus in cazul asiguratorului.