„Astăzi îl încredințăm pe fratele nostru, preotul Simion Ilieș, milostivirii Tatălui ceresc și cu rugăciunea Bisericii, atât de frumoasă și profundă, Îl rugăm să îl primească în brațele Sale părintești”, sunt cuvintele Preasfinției Sale Vasile Bizău din deschiderea omiliei rostite la slujba de înmormântare a părintelui Ilieș, care a avut loc în biserica parohiei pe care acesta a păstorit-o timp de 28 de ani, parohia „Sfânta Cruce” din Baia Mare.

Născut pe 3 iunie 1965, părintele a trecut la Domnul, după un an de luptă cu boala, în ziua de 1 ianuarie 2023, la vârsta de 57 de ani și în al 30-lea an de preoție. Funeraliile au avut loc pe data de 5 ianuarie 2023 și au fost celebrate de Preasfinția Sa Vasile, împreună cu pr. vicar general Augustin Butica, părinții protopopi Emil Gîrboan, Iacob Feier, Dumitru Roman și un sobor de preoți din Eparhie, foști colegi ai părintelui Ilieș. „La începutul unui an, fiecare dintre noi facem urări și încercăm să ne proiectăm viața pentru anul în care am intrat, sperând binecuvântare de la Dumnezeu, care știm că este asupra celui credincios întotdeauna. Părintele Simion a fost chemat în ziua de Anul Nou, de către Tatăl, în Patria Sa Cerească, a trecut Iordanul și a ajuns în Țara Împărăției lui Dumnezeu cea veșnică”, a afirmat Ierarhul, aflându-ne în Ajunul Sărbătorii Botezului Domnului. „În această zi de ajun, rugăciunea Bisericii și textele ne invită să ne apropiem de chemarea lui Ioan Botezătorul”. Ioan Botezătorul cheamă lumea la pocăință, se creează un curent puternic și vocea lui este ascultată, iar oamenii pornesc înspre Iordan, unde el îi botează, spre iertarea păcatelor, semn al voinței oamenilor de iertare și de schimbare a vieții. „Ioan Botezătorul are puterea de a trezi conștiințele și de aceea oamenii îi ascultă glasul”, explicându-le că Țara promisă spre care sunt chemați nu este doar cea pământească, ci este Iubirea veșnică a lui Dumnezeu. „Ea îl face pe om să aibă curaj, să fie senin și să facă bine oamenilor. Iubirea lui Dumnezeu este Patria tuturor oamenilor și suntem chemați la ea”, a punctat PS Vasile, explicând că noi nu suntem stăpâni pe viața noastră, iar credința este ancora creștinului.

„Părintele Simion a făcut acest pas și a trecut Iordanul, astăzi noi însoțindu-l în Țara promisă a Iubirii lui Dumnezeu, a veșniciei Lui. A slujit ca și preot în această biserică și și-a asumat slujirea preoțească cu speranța că, slujindu-L pe Dumnezeu și slujindu-și comunitatea și poporul, face o slujire autentică”, a spus Eparhul de Maramureș aducând în lumină faptul că misiunea preotului este una nobilă, dar nu ușoară, „ea poartă semnele rănilor lăsate de cuie Mântuitorului”. Părintele și-a asumat misiunea într-o perioadă dificilă pentru Biserica noastră, imediat după punerea ei în legalitate, semnată fiind de aversiuni și neacceptare din partea unora. „Îi cerem Domnului să-i facă parte cu drepții în Împărăția Sa, să-l odihnească în Sânul lui Avram și asemenea dreptului Simion, căruia i-a purtat numele, să-l poarte Isus în brațe pentru veșnicie!”, a încheiat PS Vasile.

Părintele Ilieș Simion-Vasile s-a născut pe data de 3 iunie 1965, în Baia Mare, Jud. Maramureș.

În annul 1993 a absolvit Institutul Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare. A fost hirotonit preot în același an, pe data de 7 noiembrie, de Preasfințitul Lucian Mureșan, Episcop de Maramureș la acea vreme.

În data de 3 august 1994 a fost numit paroh la Parohia „Sfânta Cruce” din Baia Mare. A fost profesor al Universității de Nord Baia Mare. Între anii 2002-2011, a ocupat funcția de vicar general al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș.

A trecut la Domnul pe data de 1 ianuarie 2023, iar pe data de 5 ianuarie, după celebrarea funeraliilor, a fost înmormântat, în cimitirul de la biserica din Baia Mare – Ferneziu, parohie de care a aparținut teritorial.

Bunul Dumnezeu să-l primească în Patria Sa Cerească, unde toți sfinții și drepții se odihnesc!

Biroul eparhial de presă