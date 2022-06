Asociația Diecezana Caritas Greco Catolic Maramureș a organizat în data de 24 iunie 2022 conferința de închidere a proiectului ,,Vârsta a treia = Oglinda comunității! ”. Contract de finanțare nr.POCU/ 436/4/4/126798. Proiectul a fost finanțat integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Prioritatea de investiții: Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale

Beneficiar: Asociatia Diecezana Caritas Greco-Catolic Maramures

Partener: Asociatia Vis Juventum.

Obiectivul general : Cresterea calitatii vietii pentru 120 de varstnici din Baia Mare si 60 din Jibou, prin furnizarea a 3 servicii sociale, din care doua nou infiintate, care vor fi furnizate in comunitatile implicate in corespondenta cu nevoile individuale.

Serviciile oferite în cadrul proiectului:

1. Unitate de ingrijiri sociale la domiciliu persoanelor varstnice din Baia Mare:de acest seviciu au beneficiat un numar de 75 persoane varstnice. Serviciile oferite varstnicilor au constat in: ajutor pentru igiena corporală, deplasare in interiorul locuintei, ajutor in alimentatie, ajutor in pregatirea mancarurilor, cumparaturi, plata facturi, igiena locuintei, consiliere sociala, activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, asistenta medicala, informare despre alternative de sprijin, etc.

2. Serviciul de asistenta comunitara din Baia Mare: de acest seviciu au beneficiat un numar de 80 persoane varstnice. Serviciile oferite varstnicilor au constat in: hrana o data pe saptamana, cumparaturi, plata facturi, consiliere sociala, activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, asistenta medicala, informare despre alternative de sprijin, etc.

3. Serviciul de asistenta comunitara din Jibou: de acest seviciu au beneficiat un numar de 78 persoane varstnice. Serviciile oferite varstnicilor au constat in: hrana o data pe saptamana, cumparaturi, plata facturi, consiliere sociala, activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, asistenta medicala, informare despre alternative de sprijin, etc. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului.