E dulce viața de parlmentar, mai ales când i-ai prins gustul și ești deja la al doilea mandat consecutiv. La vârsta la care alții încearcă din greu să își croiască o carieră și muncesc pe brânci, alții, profitând de credulitatea celor a căror limbă o vorbesc nativ, au ajuns în sinecuri de unde se pot alege chiar cu pensii speciale.

Mai contează că au mințit și înșelat ca să ajungă în Parlament și când au fost prinși refuză să demisioneze? Este povestea tânărului deputat Apjok Norbert, de loc din Coltău, cel care a mințit că are studii superioare, așa cum cerea candidatura și și-a asumat chiar o demisie pe are acum o neagă din tot sufletul.

Minoritatea maghiară din Maramureș este una puternică și a avut mereu reprezentanți onorabili în Parlament, dar de data această așteptările i-au fost înșelate. Apjok refuză sistematic să demisioneze deși i s-a cerut acest lucru în mod imperativ de către cei care l-au votat. Colegii lui de partid s-au văzut astfel puși în situația de a-l exclude, sancțiune care nu are însă nicio repercusiune din punct de vedere legal. Apjok nu va mai fi membru de partid, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu mandatul lui de deputat și nici nu-l obligă să demisioneze. Asta pentru că nu are onoare!

Anunțul excluderii nu a luat pe nimeni prin surprindere, nici măcar pe Apjok care a postat pe Facebook un mesaj prin care explică destul de clar că nu demisionează și că „va continua să servească minoritatea maghiară”. Care? Cea care nu-l mai vrea și care l-a exclus?

Továbbra is a magyar emberek szolgálatában állok Elfogadom, de – az adott máramarosi helyzetet figyelembe véve – nem… Posted by Apjok Norbert on Monday, February 1, 2021

Va fi interesant de văzut cu ce poveste va veni Apjok peste 4 ani în campanie și dacă va avea obraz să vorbească despre onoare, o trăsătură definitorie a minorității maghiare pe care el, în acest moment, cu siguranță nu o reprezintă.