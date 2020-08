Buna ziua ! Numele meu este Tudor Daniel Favian am 5 anișori si de 2 ani de zile părinții mei se chinuie si ma chinuie si pe mine prin spitale ca sa pot vedea si eu din nou! Pana in ziua aceasta am deja 3 operații făcute în Turcia și una în România care nu au fost benefice . Pana pe data de 10 august trebuie ca părinții mei cu ajutorul îngerilor sa reușească să strângem suma de 30000 de euro. Aceasta suma va fi folosită pentru operația mea si controalele de după operație. Va implor daca puteti sa ne ajutati din nou ! Aceasta este ULTIMA MEA SANSA de a mi recupera vederea. Cei care doresc ma mai pot ajuta si in conturile personale de la Banca Transilvania in conturile de euro si lei: CONT EURO RO71BTRLEURCRT0466831901 CONT LEI RO24BTRLRONCRT0466831901

Detalii aici: https://www.facebook.com/donate/305380837281112/