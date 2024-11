La orele dimineții a început să ningă, așternându-se un strat consistent de zăpadă în toată partea de sud a județului.

În aceste momente, Pasul Mesteacăn – DN 1C – este blocat!

Mai multe camioane n-au putut înainte, blocând astfel drumul național.

Actualizare: 07:45!

Probleme la Fărcașa. Un TIR a ieșit în decor:

ACTUALIZARE 07:55

Situația de pe DN 1C – Baia Mare – se înrăutățește. Intervine poliția!

Blocat și DN 1C- Baia Mare – Satu Mare

De municipiul, reședința județului pare că s-a uitat de tot! Așa se prezintă situația în Baia Mare la ora 07:10

Situația de pe DN 18 B – Baia Mare – Târgu Lăpuș nu este mai bună. Video pe:

https://www.facebook.com/100063613869064/videos/1386429772777891

Accident și la Seini

Situația din Târgu Lăpuș pe:

https://www.facebook.com/100063613869064/videos/938452611517423

Nici la Ulmeni nu e mai bine:

Anunțul autorităților

Circulație rutieră în condiții de iarnă. Zăpada depusă pe partea carosabila măsoară între 3-5 cm. Pentru a preveni blocarea traficului pe DN18 in Pasul Gutai se vor institui restricții pentru accesul camioanelor. Se lucrează pentru deszăpezirea sectoarelor de drumuri. Pe drumurile județene se acționează cu 23 de utilaje. Pe sectoarele de drumuri naționale se intervine cu 27 de utilaje.

Sunt echipaje de politie in Baia Sprie si Mara care nu permit accesul camioanelor in pasul montan. Doar vehicule pana la 7,5 tone.

Imagine reprezentativă – Baia Sprie: 08:44