DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES,

ANUNTA

„În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de conducere vacante :

– Director Adjunct – grad profesional II, perioadă nedeterminată – 1 post ( zona Sighetu Marmatiei, Poienile de Sub Munte si Viseu)

– Director Adjunct – grad profesional II, perioadă nedeterminată – 1 post ( zona Baia Mare, Targu- Lapus, Calinesti-Ocna Sugatag )

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuare aunor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiunile prevăzute în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;

i)curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicit expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către entitatea organizatoare a concursului.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către entitatea organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate.

Dosarele de concurs se depun la sediul DGASPC Maramureș, Str. Banatului nr. 1, Baia Mare

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere sunt:

– Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:

a) asistenţă socială sau sociologie;

b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

c) drept;

d) ştiinţe administrative;

e) sănătate;

f) economie sau management, finanţe, contabilitate.

– Pot participa la concursul organizat şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

18.03.2024 – Afişarea anunţului concursului;

18.03.2024-29.03.2024 – Depunerea dosarelor;

01.04.2024-02.04.2024 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;

03.04.2024 Depunere contestaţii – selecție dosare ;

04.04.2024 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

08.04.2024, ora 10.00 – Susţinerea probei scrise,

09.04.2024 – Afişarea rezultatelor probei scrise;

10.04.2024 – Depunere contestaţii – proba scrisă;

11.04.2024 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

12.04.2024, ora 10.00 – Susţinerea interviului,

15.04.2024 – Afişarea rezultatelor interviului;

16.04.2024 – Depunere contestaţii interviu;

17.04.2024 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;

18.04.2024 – Raportul final si afişarea rezultatelor finale ale concursului;

Fiecare probă este eliminatorie.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 18.03.2024-29.03.2024, respectiv în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 9 00-14 00 la sediul instituţiei din Baia Mare, str. Banatului nr.1.”