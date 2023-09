Candidatul ideal:

– experienta in domeniul instalatiilor termice, sanitare si HVAC constituie un avantaj

– experienta in domeniul vanzarilor

– abilitati comerciale

– gandire si capacitate de analiza si selectie

– persoana pozitiva, dinamica, spontana, ordonata

– cunostinte de operare PC

Descrierea jobului:

– realizeaza oferta comerciala

– comunica cu departamentul de vanzari sau direct cu clientul pentru eliminarea neintelegerilor referitoare la cerintele clientului

– colecteaza informatii necesare unei cotatii corespunzatoare

– mentine si dezvolta relatia directa cu clientii, in vederea obtinerii de comenzi pentru produse din portofoliul companiei

Beneficii:

– pachet salarial motivant (salariu fix + bonus in functie de realizari)

– mediu de lucru placut, stimulativ

– posibilitati de dezvoltare profesionala prin training-uri de specialitate

Descrierea companiei:

Societatea SC TECHNOVA INVEST SRL activeaza in piata de profil din anul 1996 si s-a impus drept unul dintre cei mai importanti furnizori in domeniul comertului cu materiale pentru instalatii termice, dovedind capacitate si experienta pe o gama larga de produse, avand depozite in

15 orase importante si un centru logistic in Oradea.

Personalul calificat al firmei cu peste 170 de angajati asigura operarea prompta si eficienta a comenzilor oferind solutii tehnice optime, potrivit solicitarilor clientilor. In acest mod, completam sfera comertului cu cea a serviciilor de consultanta, logistica si transport, dedicate clientilor nostri.

Date de contact:

Calin Robas – Mobil: 0740 231 595

E-mail: calin.robas@technova.ro

www.technova.ro