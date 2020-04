Miliardarul Bill Gates, in varsta de 67 de ani, fondator al Microsoft si filantrop, este de parere ca pandemiile ar putea capata frecventa. El crede ca eruptii de genul COVID-19 ar putea aparea la fiecare 20 de ani. Bill Gates a avertizat de mai multi ani asupra posibilitatii izbucnirii unei astfel de pandemii. Gates a vorbit pentru Financial Times.

Bill Gates a afirmat ca omenirea va plati multe mii de miliarde din buzunarul propriu din cauza faptului ca liderii sai nu au cheltuit mai putin pentru a fi pregatiti. El ii invinuieste pe liderii politici ca nu au fost prevazatori.

„Costurile unei pregatiri ar fi fost mult mai mici decat cele pe care le vom plati acum. Oamenii realizeaza acum asta”, a afirmat Bill Gates.

In 2015, in cadrul unei conferinte, Bill Gates a avertizat ca o pandemie ar putea ucide circa 30 de milioane de oameni intr-un singur an, spunand ca guvernele nu sunt pregatite pentru asa ceva.

In luna februarie, Bill si Melinda Gates au donat 100 de milioane de dolari pentru lupta impotriva coronavirusului. Banii au fost destinati cercetarii pentru gasirea unui vaccin.