În plin sezon de nunți, am stat de vorbă cu unul dintre puținii care se bucură atunci când află că este chemat la o nuntă. Andrei Babici, prezentator de evenimente și magician, și-a extins domeniul de activitate.

Cum ți-a venit ideea să îmbini magia cu evenimente precum nunțile?

Andrei Babici: Sincer, magia este pentru toate toată lumea, pentru toate vârstele și pentru orice tip de eveniment.

Andrei, de ce ar alege mirii un magician la nunta lor?

Andrei Babici: De ce nu? Glumesc…Poi e ceva nou, ceva fresh, ceva care stârnește reacții faine, râsete și veselie. Ceva ce sparge gheața! Se creează o atmosferă, mai exact Magia!

Ce pot să vadă mirii și nuntașii într-o seară de la tine?

Andrei Babici: Mirii și nuntașii au parte de iluzii vizuale, mentale, hipnoză, comedie și interacțiune.

Spectacolul e complex și se desfășoară atât în fața tuturor dar și pe la mese. Mă adaptez și în funcție de cerințele mirilor.

De când faci magie și cum ai început?

Andrei Babici: Am început în urmă cu vreo 16 ani să studiez. Am început văzând la 2, 3 oameni, câteva numere de începători. Printre ei, un prieten de familie, un coleg de școală dar și bunicul meu. După s-a făcut un click și am început să mă documentez și să studiez zi și noapte.

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de la o nuntă?

Andrei Babici: Cea mai frumoasă amintire de la orice tip de eveniment, este atunci când vezi bucuria, mulțumirea și aprecierea oamenilor pentru ceea ce le-ai oferit. E ceva neprețuit!

În final, ce le transmiți celor care urmează să se căsătorească și sunt în căutarea unui prezentator?

Andrei Babici: Le transmit să aibă încredere în magia și în prezentarea mea. E ceva adaptat special pentru ei și invitații lor. Până la urmă viața înseamnă Magie!