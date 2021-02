Noul subprefect de Galați este o tânără de doar 27 de ani. Andra Mihaela Costache, actual subprefect de Galați din partea Partidului Național Liberal (PNL), a fost cel mai tânăr secretar de stat din România, în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului condus la acea vreme de Ionuț Stroe.

Anunțul că va fi numită subprefect de Galați a fost făcut chiar de ea, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Andra Costache a anunțat că „se întoarce acasă” și le-a transmis mulțumiri celor de la PNL Galați și președintelui PNL Galați „pentru girul primit pentru cele două funcții”.

„După un an de activitate, închei mandatul de Secretar de Stat la Ministerul Tineretului și Sportului.

Îmi continui parcursul profesional cu sufletul tot la sectorul de Tineret, din care și fac parte, și cu o mare satisfacție venită din tot ceea ce am reușit să facem în acest an total atipic și extrem de dificil pentru întreaga societate, implicit pentru tinerii români, și mai ales pentru tinerii defavorizați.

Pentru mine, poziția ocupată în MTS a fost o adevărată onoare, ținând cont de toată munca și implicarea pentru sectorul de Tineret care mi-a călăuzit pașii natural, atât înainte de a ajunge la minister, cât și pe parcursul exercitării funcției. Mulțumesc, domnule ministru Ionuț Stroe, pentru tot sprijinul acordat în susținerea proiectelor de tineret!

Mi-am asumat cu responsabilitate acest rol și pot spune cu sinceritate și mulțumire că sunt mândră de realizările ultimelor luni, realizări care nu ar fi fost posibile fără implicarea, seriozitatea și profesionalismul echipei mele, #TinereTeam, al oamenilor din minister și din subordonate și, bineînțeles, din celelalte ministere și instituții cu care am colaborat. Iar pentru acest lucru le mulțumesc enorm. Gândul meu se îndreaptă în special către colegii alături de care #MTS a gestionat 47 de centre de carantină, cu peste 6000 de carantinați.

Mi-aș dori ca proiectele începute să fie continuate și finalizate. Profit de ocazie să anunț că urmează să mă întorc acasă, în Galați, unde, în următoarea perioadă, voi ocupa funcția de subprefect al județului.

Mulțumesc, #PNL Galați și George Stângă pentru girul primit pentru cele două funcții!”.

Andra Mihaela Costache este licențiată în istorie și urmează o facultate de comunicare și relații publice, ambele la Universitatea „Danubius” din Galați. Din CV-ul său aflăm că a fost preşedinte la Rotaract Galaţi, senior HR Business Partner la IV Future, iar cariera politică și-a început-o în 2017, când a fost angajată consilier parlamentar la cabinetul senatorului PNL George Stângă, președintele PNL Galați, vreme de aproape trei ani. Cariera politică a tinerei a continuat apoi la București, când a fost numită în poziția de subsecretar de stat și apoi de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, condus la acea vreme de Ionuț Stroe.

Contactat de jurnaliști, ex-ministrul Ionuț Stroe spune că, în ciuda vârstei de doar 27 de ani, tânăra liberală „învață foarte repede, este bine pregătită” și „are o experiență în administrația centrală” care o recomandă pentru poziția de subprefect al Galațiului. Stroe este de părere că vârsta nu este un impediment, iar „în România este mai mare nevoie ca în alte țări de oameni tineri, profesioniști, care să vină să înlocuiască oamenii care au arătat cam ce pot”.

„Vă pot spune că este un om muncitor și dedicat. Este un om care învață foarte repede, este bine pregătită. Vă pot spune că rezultatele activității sale de la Ministerul Tineretului și Sportului spun totul despre activitatea profesională a domnișoarei Costache. N-am niciun fel de îndoială că va avea succes și în activitatea de la Prefectura Galați. Are experiență în administrația publică centrală, să nu uităm că prefecții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu. Andra Costache a lucrat un an la Ministerului Tineretului și Sportului, deci are o experiență în administrația centrală.

Poate că în România este mai mare nevoie ca în alte țări de oameni tineri, profesioniști, care să vină să înlocuiască oamenii care au arătat cam ce pot. Cred că este nevoie de o garnitură nouă de oameni tineri în administrație și eu nu văd vârsta, cel puțin în cazul Andrei, un impediment. E un om extrem de bine adaptabil, un om care învață, citește, care știe limbi străine, e o persoană dedicată”, spune Ionuț Stroe.

Tânărul subprefect de doar 27 de ani este și președinte al organizației de studenți a filialei PNL Galați. De altfel, tot din CV reiese că tânăra a activat ca voluntar și a organizat diverse acțiuni cu caracter umanitar, obținând diverse distincții și certificări.

Jurnaliștii au luat legătura și cu George Stânga, președintele PNL Galați, care a confirmat că Andra Mihaela Costache a fost propusă subprefect de Galați la propunerea PNL, însă nu a oferit alte detalii despre ceea ce o recomandă pentru această funcție.