Cât timp politicul ține în jug educația, vom fi o națiune de proști. V-am mai zis asta și am tot scris despre teme din sfera educațională. Este incredibil ceea ce se petrece în județul acesta. Vom vorbi despre numiri politice, absurdități și vom trasa unele concluzii prin care învățământul ar putea să mai aibă o șansă.

Ca să fie cât mai clar pentru toată lumea, o luăm pe etape, ca la școală.

Introducere:

Aici vorbim puțin despre numirea domnului Chindriș la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Totul a început pe o terasă din Baia Mare, în data de 2 septembrie, Antoneta Bolchiș, secretar de stat al Ministerului Educației, cea cunoscută de cititorii noștri sub numele de Toni, a avut o întrevedere specială cu primarul din Ieud, Nicolae David. La întrevederea respectivă a participat și o altă „madam” din politica județeană, Crina Chilat, subprefect de Maramureș.

După care, la data de 5 septembrie, un învățător din Ieud este numit inspector școlar. Totul sub buna oblăduire a domnului profesor Mihai Pop, inspector șef al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Ba mai mult, cu un weekend înainte de începerea anului școlar, Toni a noastră a creat contextul perfect pentru un sejur în Maramureșul Istoric, alături de tot alaiul ei de petrecăreți, având ca pretext faptul că ia școlile la pas.

1 din 1 - +

Totul confirmă o altă numire politică la inspectorat. Aceasta după celebra Onorica, cea cu odele de mulțumire la măria-sa Gabriel Zetea.

Cuprins:

Contextul de aici are în vedere chiar digitalizarea, adică domeniu la care inspectorașii psd-iști mai au de lucrat suficient. Așadar, pe un grup de lucru de pe Whats App, domnul învățător Vasile Chindriș, mare inspector școlar pe probleme de învățământ privat, pus în funcție de marele boss PSD-ist maramureșean, Gheorghe Simion, și-a dovedit încă odată competența.

În mesajul domnului profesor se arată următoarele:

„Buna ziua! În prima parte a consfătuirilor de mâine, vă rog să fiți pregătiți să prezentați următoarele:

1. Diagnoza procesului educațional, pe discipline/compartimente/ domenii, la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru anul școlar 2021-2022, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023:

1.1. Analiza activității de predare-învățare: curriculumul aplicat, strategiile didactice, metodele de predare-învățare și instrumentele de evaluare utilizate, precum și rezultatele elevilor la evaluarea curentă privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar particular .

1.2. Prezentarea de către managerii școlari ai unităților de învățămant particular, a rețelei școlare (unitate de învățământ autorizată/ acreditată, număr de clase/ nr. de elevi pe fiecare nivel de învățământ preșcolar/primar/gimnazial/liceal/ postliceal, alte informații relevante).

1.3. Analiza modului de organizare și desfășurare a examenelor naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, examenul național de bacalaureat și rezultatelor obținute de elevii din învățământul preuniversitar particular.

1.4 Identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023.” –

Le atașăm și așa ca să nu existe suspiciuni 1 din 3 - +

Reacția unora dintre managerilor de unități particulare este total justificate. Cum să ceri așa ceva înainte cu câteva ore de o întâlnire, cu atât mai mult cu cât acele aspecte îi reveneau domnului inspector să le prezinte, nici de cum directorilor de școli.

„Să prezentăm noi, domnule inspector?

Cu mare drag vă invit să vedeți ce înseamnă activitatea unei unități particulare, care apropo, chiar azi a avut și o inspecție tematică pentru care totul a fost pregătit ca la carte.

Și vreau să mai punctez un aspect: agenda de activități a unui manager de unitate școlară se stabilește cu multă vreme înainte. Chiar și așa zilnic intervin și urgențe.

Eu vă voi face această prezentare în această noapte fiindcă mă caracterizează profesionalismul. Dar sper că sunteți conștient că vorbim despre centralizarea unor date care în majoritatea unităților publice nu există.

Ne bucurăm însă că vom avea ocazia să ne vedem mâine și să vă adresăm o serie de întrebări care țin de buna funcționare a unităților particulare!

Vă rog să nu vă supărați că mi-am permis să vă scriu acest mesaj, veți găsi în mine, cu siguranță, un bun colaborator!” – se arată în mesajul unui manager de unitate privată.

După care, domnul Trandafir de Maramureș o dă la întors și vrea doar să se cunoască cu directorii.

1 din 1 - +

Încheiere

Domnilor politicieni, domnilor profesori, învățători, inspectori, vă rugăm să nu mai îndrăzniți să vă bateți joc de copiii și nepoții noștri! NU ESTE BINE CE FACEȚI! NU AVEȚI DREPTUL SĂ NUMIȚI ÎN FUNCȚII TOȚI INCOPETENȚII PE CONSIDERENTE POLITICE. Așa nu se poate face o școlarizare sustenabilă.

În loc să se promoveze persoanele care merită, cele care și-au dovedit capacitățile, numirile sunt făcute după insistențele primarilor. După care ne mirăm de ce generațiile tinere nu-și găsesc locul în ROMÂNIA NOASTRĂ, A TUTURORA! Nu procedați bine! Opriți-vă odată că ne distrugeți înainte să ajungă Putin să ne bombardeze!

Iar pentru că la școală se învață că în încheiere trebuie să regăsim ideea generală, vă mai zicem așa: Cât timp politicul ține în jug educația, vom fi o națiune de proști!