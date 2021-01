Ce generație norocoasă suntem, am exclamat noi. N-am avut parte de nici un război, am supraviețuit unuia dintre cele mai aberante experimente social-politice, comunismul, am asistat și la o schimbare de sistem în toate felurile (și cu carnaval, și cu violență), am avut parte și de libertatea de a călători, și de libertatea de exprimare, dusă pînă la iresponsabilitate și la delir! Ce mai vrem? Suntem niște norocoși, chiar favoriți ai sorții, ziceam noi la Revelionul precedent!

Ăsta da șoc! Nu-i o glumă! Să ne învățăm minte să ne bucurăm pe săturate! Nimic nu rezistă netulburat în viața lumii! Ziua de azi este o minune. Cea de mîine, nimeni nu știe! Nimic nu trece dincolo de Ecleziast! Uite cum toate alcătuirile mărețe și toate planurile noastre de cucerire a universului și de depășire a condiției umane s-au făcut praf! Să nu mai vorbim de cele politice! În cîteva luni, de la planuri nebune ne-am întors la întrebările din care s-a născut Hristos.

Pînă și nemernicii au fost loviți de puterea îndoielii! Indiferent de unde, lovitura aceasta a venit pentru toți. Și a fost mai puternică pentru cei slabi, inclusiv pentru cei închipuiți, și mai ușoară pentru cei puternici în gînd și în faptă.

În locul unui bilanț complet, mă rezum la cîteva adnotări de jurnalist aflat în vacanță:

– Facem parte dintre cei care s-au făcut de rîs. Am întîmpinat nenorocirea cu un președinte care a anunțat pandemia ca o simplă gripă și care, luni la rînd, în toate recomandările sale, n-a fost capabil să treacă de folosirea măștii și de spălatul pe mîini.

– Am dat combaterea pandemiei pe pregătirea alegerilor locale și parlamentare! Spre rîsul tuturor, ele au arătat măsura morală și intelectuală a președintelui Klaus Iohannis.

– Pandemia și politica au dat în România cea mai cumplită rețetă de scindare a societății. Parafa aparține unui singur om: Klaus Iohannis.

– N-am fost în stare să punem instituțiile statului în funcțiune pentru a organiza întoarcerea acasă a celor „refugiați” la muncă! Un milion și jumătate de români, poate chiar două, au intrat de-a valma în România, fără un control și o gestiune sanitară temeinice.

– Ca de obicei, am făcut o afacere din tot ce a însemnat procurarea de materiale necesare combaterii pandemiei.

– Am construit și cele mai ridicole și nefolositoare și scumpe spitale de campanie!

– Aflați la o margine a Europei, nu la intersecția celor mai importante drumuri, din cauza dezorganizării am fost loviți mai puternic decît cei așezați în intersecțiile traficului planetar.

– Am sărit peste și am îngropat proiectul politic fantomatic intitulat „România normală” spre a face loc ”normalității” noastre care se poate numi și „România improvizațiilor”. Toate deciziile din perioada pandemiei se integrează perfect într-un asemenea „program”!

– Retragerea din piețe (Universității, Victoriei, din piețele de la Timișoara și Cluj-Napoca ) a cetelor de protestatari Rezist și a grupurilor de presiune chiar și în cazul deciziilor aberante ne-a obligat să conchidem că prestația lor a fost organizată și finanțată în scopuri politice, vizînd numai schimbarea puterii!

– Dezorganizarea din timpul pandemiei este veche și se regăsește integral în administrarea treburilor publice, inclusiv în organizarea campaniei de vaccinare. În felul în care se organizează primirea și distribuirea vaccinului regăsim în oglindă tăierile de panglici, hoțiile și bîlbîielile din construirea de instituții, de drumuri și autostrăzi, de spitale și de căi ferate.

– România este singura țară care luptă eroic cu dezorganizarea și care tolerează cu nepăsare lașitatea conducătorilor. Nici președintele, nici fostul și nici actualul prim-ministru și nici comandantul operațiunii nu s-au testat și nu se vaccinează în văzul populației. Mai la urmă, ca să vadă și ei consecințele, ca nu cumva să riște ceva. Ei sunt marii ”viteji” din spatele frontului!?

– Pregătirea și organizarea vaccinării seamănă perfect cu întocmirea și aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență!

– În sfîrșit, am văzut pe viu, fără nici o îndoială, cît de „folositoare” sunt serviciile noastre secrete!

Anul acesta nebun ne-a arătat ce popor ghinionist suntem. Ne-a prins cu un președinte și cu două guverne de doi lei. Care mai de care mai penibil! Și cu o elită de un ban și jumătate!

La Mulți Ani și multă Sănătate tuturor cititorilor noștri! (Cornel Nistorescu, cotidianul.ro)