“A fost odata ca niciodata”… Asa incep povestile noastre dragi…

Octavian Cioltea… a fost sufletul nostru… al marii familii FC Prietenia!

Este o perioada care aprinde in sufletul nostru cele mai frumoase amintiri. Erau zile in care il sarbatoream pe Bunicu… Asa am fi vrut sa se intample si anul acesta! Din pacate, am ramas cu amintirile… cu o lacrima in colt de ochi si, poate, o floare…

Momentele frumoase traite de noi cu Bunicu in Baia Mare sau in cantonamentele din tara si strainatate ne fac sa ne gandim ca au fost momentele care au dus la sudarea relatiilor prietenesti din marea noastra familie.

Octavian Cioltea a fost sufletul FC Prietenia Baia Mare! Ne-am fi dorit cu tarie sa putem sa ii spunem: “La multi ani!”, ca mai apoi sa ii cantam si, impreuna, sa ne legam in hora, brat cu brat, umar langa umar, la imnul nostru drag!

Un inceput de februarie bacovian, cu fulgi imaculati si stropi mari de ploaie!

Octavian Cioltea… sufletul unei stari de spirit, FC Prietenia Baia Mare!

Fie-i memoria binecuvantata!

FC Prietenia Baia Mare