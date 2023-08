Baia Mare – Azi noapte, la ora 01,28, polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară aflată în trafic pe bulevardul Republicii din municipiu.

La volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani din Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabiliri cu exactitate a alcoolemiei.

Fărcașa – Aseară, la ora 23.15, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat de 29 de ani din Tămaia.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul Medical de Permanență Fărcaşa unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Suciu de Sus – Aseară, la ora 20.40, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.J. 109F, prin localitatea Baba.

La volan a fost identificat un bărbat de 55 de ani din Coroieni. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc Târgu-Lăpuș, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Leordina – Ieri, 03 august, la ora 13.30, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.J. 187, prin comuna Poienile de sub Munte.

La volan a fost identificat un bărbat de 46 de ani din Poienile de sub Munte. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care s-a procedat la conducerea acestuia la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus în vederea recoltării de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că permisul de conducere pe care conducătorul auto l-a prezentat pentru control, prezenta suspiciuni de fals.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii de infracțiuni rutiere, iar polițiștii din Leordina efectuează verificări și pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.