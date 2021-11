Alexandru Rafila, deputat și membru PSD, a declarat că, în cazul în care i se va propune, probabil va accepta postul de ministru al Sănătății în noul guvern PNL – PSD care se prefigurează. Rafila a spus că, în calitate de ministru al Sănătății, Ca ministru, s-ar implica în scăderea cazurilor de infectări cu SARS CoV-2 şi a deceselor.

Alexandru Rafila a declarat că are mai multe motive pentru are ar accepta funcția de ministru al Sănătății. Primul este faptul că a avut o atitudine „vocală” în legătură cu prestația de până acum a Ministerului Sănătății. Un alt motiv este abordarea echilibrată pe care o are în încercarea de a rezolva problemele apărute.

Alexandru Rafila spune că se va implica să reducă numărul de decese Covid

”Am fost întrebat de foarte multe ori deja legat de această posibilitate, rămâne să vedem care va fi negocierea politică, soluţia şi în cazul în care mi se va face această propunere probabil că voi accepta. Vă spun de ce, din 2 motive. În primul rând că eu am fost un om destul de vocal în perioada anterioară, am dat şi multe sfaturi, soluţii sau posibilităţi de a încerca să rezolvăm lucrurile într-un mod mai bun. În momentul în care refuzi o astfel de poziţie, din după ce ce ai fost fie contestatar fieun sfătuitor, atunci rezultă că nu eşti serios”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi24.

În acest context, Alexandru Rafila a spus că printre prioritățile pe care le-ar avea în postura de ministru se numără reducerea numărului de îmbolnăviri de COVID și de decese. El spune că oamenii se prezintă prea târziu la medic și nu comunică faptul că s-au îmbolnăvit, din cauză că nu înțeleg gravitatea bolii.

Rafila spune că oamenii trebuie să aibă acces încă de la medicul de familie la un pachet minim de investigații și de tratament, ceea ce ar reduce și presiunea pe spitale.

Rafila critică întârzierile privind introducerea certificatului verde

Medicul a identificat și o serie de deficiente, cum ar fi faptul că România a fost în stare de alertă și în vară, când a fost o perioadă de acalmie în evoluția epidemiei de coronavirus, dar și acum, când sunt 500 de decese pe zi. Un alt subiect este achiziția testelor pentru școli, care ar fi putu fi cumpărate mai ieftin în vară.

„De ce nu am discutat despre certificatul verde din vară, odată cu restul UE?”, a întrebat retoric Rafila, care a subliniat lentoarea cu care Executivul a administrat unele probleme legate de evoluția și limitarea pandemiei.