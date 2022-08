Alexandru Big, elev in clasa a XII-a la Colegiul National “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului (judetul Suceava), a castigat medalia de argint la Olimpiada Internationala de Chimie “D.I. Mendeleev”, din Armenia. Alexandru este de loc din satul Negrileasa, comuna Stulpicani, si este nevoit sa faca naveta in fiecare zi, dus-intors, cu un microbuz scolar pana la liceul din Gura Humorului. In total, zi de zi bate 50 de kilometri pentru a invata.

“Competitia a constat in parcurgerea a trei probe, timp de cinci ore fiecare, dintre care doua probe teoretice si una practica sau experimentala, toate cu grad de complexitate extrem de ridicat. Prima proba teoretica a cuprins 8 probleme obligatorii, iar a doua a avut ca obiectiv rezolvarea unei probleme, la alegere dintr-un set de trei, pentru fiecare din cele 5 sectiuni incluse: chimie-fizica, stiintele vietii si ale polimerilor, chimie anorganica, chimie organica si chimie analitica. In ceea ce priveste dificultatea subiectelor de concurs, trebuie sa recunosc ca acestea nu au fost nici pe departe cele mai usoare subiecte pe care le-am avut vreodata de rezolvat, dar cu toate acestea nu m-am pierdut cu firea. Am incercat sa scot tot ce-am avut mai bun din mine si astfel am reusit sa obtin o medalie la aceasta competitie”, a declarat Alexandru Big, scrie extranews.ro.

Olimpicul sucevean a precizat ca a avut emotii pe tot parcursul concursului, insa festivitatea de premiere l-a coplesit, mai ales ca nimeni nu i-a spus dinainte ca a obtinut un premiu. “Emotiile au fost pe masura dificultatii probelor, dar acestea si-au facut loc cu adevarat abia la festivitatea de premiere, cand membrii juriului au inceput sa decerneze premiile. Asta pentru ca nu se stiau premiantii, acestia fiind strigati in ordinea descrescatoare a locurilor din clasament. Emotiile au fost colosale, as putea spune”, a explicat olimpicul sucevean. Pe langa premiul important obtinut in cadrul Olimpiadei Internationale de Chimie din Armenia, Silvestru Alexandru Big a mai obtinut si in anii anteriori distinctii si premii importante.

“In ceea ce priveste performantele din acest an, precum si din anii anteriori, la aceasta disciplina, pot sa spun ca am mai obtinut o mentiune MECS in cadrul Oimpiadei Nationale de Chimie, o mentiune speciala, anul trecut, la aceeasi competitie precum si o calificare in lotul national largit de chimie, iar in clasa a X-a, doar o calificare la etapa nationala. De asemenea, am obtinut cateva distinctii notabile la competitiile nationale si la alte discipline cum ar fi matematica si fizica”, a mai spus Silvestru Alexandru Big. Profesoara de Chimie, Mariana Zup a fost cea care l-a indrumat pe olimpicul Alexandru Big si, dupa cum a spus ea: “am muncit cot la cot”. Mariana Zup are doar cuvinte de lauda la adresa elevului pe care l-a pregatit, spunand ca, pe langa inteligenta pe care o are, Alexandru Big este si un copil foarte muncitor si dornic sa se autodepaseasca.

De asemenea, profesoara Zup a mai spus ca pe tot parcursul celor patru ani de liceu au muncit foarte mult, atat la partea teoretica, cat si la partea practica din laborator, insa toate eforturile au dat roade. “Este un elev foarte inteligent si foarte muncitor. Pentru aceste rezultate ne pregatim inca din clasa a IX-a, iar toate orele de munca au meritat. Prin aceasta medalie, Alexandru ne-a facut cinste, atat noua ca scoala, cat si parintilor”, a declarat profesoara Mariana Zup. Aceasta a mai spus ca a fost greu sa concureze cu elevi din Bucuresti si Iasi, unde sunt marile centre universitare, ca urmare, elevii de acolo au beneficiat de alte performante materiale, insa Alexandru Big a tinut mortis sa se afirme si sa aduca un plus, atat Romaniei, cat si judetului Suceava, precum si unitatii scolare unde invata.

Mariana Zup a mai spus ca olimpicul nu este din Gura Humorului, ci din satul Negrileasa din comuna Stulpicani si este nevoit sa faca naveta in fiecare zi cu un microbuz scolar. Distanta dintre satul in care elevul are domiciliul si orasul Gura Humorului este de aproximativ 25 de kilometri, insa aceasta nu l-a impiedicat pe Alexandru Big sa devina olimpic international. Tot de la profesoara Zup am aflat ca olimpicul va urma Facultatea de Medicina de la Cluj si este singurul din cei sase elevi din lotul reprezentativ al Romaniei care ramane in tara pentru a studia.

