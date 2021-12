Este alertă de gripă aviară la graniţa României şi autorităţile iau deja măsuri. Mai exact, nu mai importăm carne de pui din anumite zone ale Europei.

„Alerta maxima la granița de vest a Romaniei!

În vederea prevenirii introducerii în România a gripei aviare înalt patogene, este interzisă orice intrare pe teritoriul naţional a transporturilor de păsări pentru sacrificare sau a carnii de pasare din Uniunea Europeană care provin din zone de protecţie sau supraveghere unde evolueaza focare de gripa aviara !

În cadrul unei videconferinţe organizate astăzi, 7 decembrie, cu structurile teritoriale ( DSVSA urile judetene), am analizat noile informaţii privind evoluţia.

Focarele de gripa aviară înalt patogenă (HPAI) la nivel european:

– au cunoscut o creştere fulminantă în lunile noiembrie şi decembrie în Italia (128 de focare), Polonia (33 de focare) şi Ungaria (28 de focare). Alte state membre care au notificat confirmarea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă, sunt Bulgaria (4 focare), Cehia (10 focare), Croaţia (2 focare), Germania (23 de focare), Danemarca (1 focar), Estonia (1 focar), Franţa (1 focar), Irlanda (3 focare), Olanda (6 focare), Norvegia (2 focare) şi Slovacia (2 focare).

Am dipus de urgență aplicarea următoarelor măsuri:

– monitorizarea în permanenţă a statusului de sănătate la păsări domestice şi sălbatice pe întreg teritoriul României. În acest sens, orice suspiciune va fi notificată în regim de urgenţă DSVSA-urilor judeţene şi ANSVSA;

– au fost solicitate instituiri de protocoale de colaborare cu o serie de instituţii implicate în observarea, supravegherea şi monitorizarea păsărilor sălbatice, respectiv societăţi ornitologice, Asociaţia Biosfera Delta Dunării, asociaţii de vânătoare, etc.;

– o atenţie deosebită şi o înăsprire a controalelor transporturilor intracomunitare cu păsări vii şi ouă de incubat provenite din ţările unde au evoluat focare de influenţă aviară în ultima perioadă;

– am dispus pe întreg teritoriul României ca în cazul exploataţiilor comerciale de păsări autorizate/înregistrate sanitar veterinar cu sistem de creştere şi exploatare a păsărilor free-range şi ecologic, toate păsările să fie ţinute închise în adăposturi fără acces la luciuri de apă sau alte amenajări hidrologice şi fără a avea contact cu păsările sălbatice;

– a fost solicitată întărirea tuturor măsurilor de biosecuritate în exploataţiile comerciale avicole de pe teritoriul României.

La nivelul unităţii de abatorizare trebuie să existe facilităţi adecvate de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor auto ce transportă păsările, precum şi a cuştilor în care acestea sunt transportate, astfel încât după descărcare acestea să nu părăsească incinta abatorului decât după dezinfecţie”, este mesajul, transmis, miercuri, de Mihai Ponea, vicepreşedinte ANSVSA.