Detasamentul de Pompieri Baia Mare a desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace interne la Value Center Baia Mare. Forte participante: echipaj de descarcerare, 2 autospeciale de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD

S-a simulat un incendiu in zona food court si locul de joaca. Persoanele aflate in zona au fost evacuate de catre pompierii voluntari de la Carefour, mai putin 2 persoane care au ramas in interior si nu au putut fi evacuate din cauza fumului dens degajat de incendiu.

Victimele au fost preluate de catre echipajul de descarcerare, care mai apoi a predat victimele echipajului SMURD pentru a fi evaluate si pt a li se acorda primul ajutor