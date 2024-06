Nu este prima dată când atragem atenția cu privire la aspectele care au loc la Desești. Administrația de acolo pare uitată într-o negură a timpului. De această dată vom prezenta câteva amănunte despre modul în care administrația alege să-și cheltuie banii.

Anunțuri publicitare pentru achizițiile directe nu există, transparență zero în atribuirea contractelor pentru achizițiile directe!

În perioada 2021-2024 a atribuit firmei SERVCONTECH SRL-D contracte în valoare de 2.502.160,58 lei fără TVA, pentru lucrări de drumuri, o firmă cu 7 angajați, care are adresa în Hoteni.

In urma analizării achizițiilor directe către aceasta firmă, primăria nu a încărcat niciun caiet de sarcini care să descrie lucrările ce se vor face…de aici se naște întrebarea cum au putut oferta un preț corect?! Astfel de achiziții încalcă scopul Legii Achizițiilor în sine.

Deși sunt achiziții directe, administrația din Desești divizează contractele în sume mai mici pe care le atribuie aceleiași firme, încălcând prevederile art. 7 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Daca ar fi atribuit unul singur, deoarece sunt aceleași lucrări si mai mult, se adresează aceleiași piețe de profil ar fi trebuit sa consulte minim 3 operatori economici! În 2023 a atribuit 7 contracte in valoare de 557.375 lei, iar in 2022, 3 contracte in valoare de 885.000 lei. În 2024 fiind atribuite contracte în valoare de peste 300.000 lei.

Concluzia este clară! Lucrările nu se văd sau chiar dacă se văd, nu sunt conforme cu o achiziție de atât amar de ban.

Imaginile vorbesc de la sine:

Referitor la sediul noul al primăriei, conform documentației din SEAP, termenul de execuție era de 24 luni si contractul s-a atribuit la data de 16.12.2019!

Revenind la drumuri și zecile de contracte…

Iar acum să ne întoarcem la contracte și să arătăm dovada:

Sperăm că cineva abilitat se va sesiza…Cetățenii din Desești au fost furați destul!