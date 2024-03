Compania de arte performative Adepth Infusion anunță cu bucurie nominalizarea pentru Premiile AFCN 2023 a producției Ceilalți / Inni Ludzie la categoria activare culturală în spațiul public care se acordă unei inițiative ce activează participativ memoria colectivă și valorizează identitatea locului.

Ceilalți / Inni Ludzie este o producție 100% independentă care a însemnat: 18 artiști și colaboratori din 7 orașe implicați în procesul de creație, 3 reprezentații ale performance-ului pentru publicul larg jucate în premieră națională, o repetiție deschisă și o reprezentație gratuită a performance-ului dedicate tinerilor, un nou spațiu alternativ inaugurat într-o zonă defavorizată din punct de vedere cultural, un text polonez tradus în limba română în premieră națională, o coloană sonoră originală, 4 parteneriate, colaborarea cu furnizori și experți în servicii tehnice și de producție.

“Pentru compania noastră de arte performative, anunțul nominalizării vine ca o confirmare a debutului nostru, dar și a impactului pe care l-a avut performance-ul. Ne-am dorit în primul rând să activăm cultural o zonă defavorizată din Baia Mare, care în memoria colectivă este asociată fie cu un cartier industrial, fie cu o parte rău-famată a orașului. Hala industrială se află în proximitatea străzii Horea 46 și a fostului combinat chimic Cuprom, o zonă cu multiple probleme sociale pe mai multe straturi care în ultimii zece ani a fost subiectul unor discuții aprinse în spațiul public. Pentru noi a fost deosebit de important să explorăm medii și categorii sociale din mediul urban, într-o încercare de a portretiza societatea și evoluția ei în ultimii treizeci de ani cu întreg bagajul emoțional aferent: lipsuri, prejudecăți, speranțe, vise, într-o manieră în care să estetizăm cât mai puțin realitatea.

Această nominalizare pune municipiul Baia Mare pe harta culturală a țării și ar trebui să sublinieze (dacă mai e cazul) importanța pe care organizațiile culturale o au în ecosistemul cultural local și sprijinul pe care entitățile publice și private ar trebui să-l ofere proiectelor culturale alternative, ambițioase, inedite, experimentale. It’s not all about mainstream!”

Adepth Infusion

Andrei Dinu / Raul Hotcaș / Hanna Nistor / Alex V. Miclăuș / Raul Fozecaș

Performance-ul a fost realizat în co-producție cu Institutul Polonez din București, în parteneriat cu Asociația DEIS, The Green Project, Centrul de limbă și cultură poloneză din Cluj Napoca și cu sprijinul Blachotrapez, Aquatics, Medika H&S, Emsens Prod. Performance-ul urmează să fie înscris la o serie de festivaluri naționale și internaționale, showcase-uri și târguri pentru a fi itinerat și a ajunge la cât mai mulți spectatori, existând deja câteva invitații în acest sens.

Aflat la o dublă premieră națională, la prima traducere în limba română și la prima reprezentație a textului în România, Ceilalți / Inni Ludzie de Dorota Masłowska este un poem epic în versuri rap, o simfonie a mediului urban și a oamenilor care îl populează. Constant schimbând focusul și punctele de intersecție din viețile personajelor, această călătorie urbană prin diferite medii se dezvăluie într-un limbaj direct, penetrant, incomod și expune relații alienante și frustrante.

Ceilalți / Inni Ludzie este un performance hibrid, la granița dintre un concert rap și un spectacol multimedia, cu performeri live & video, DJ, video art, live streaming, jucat într-un spațiu neconvențional, o hală industrială din Zona de Est a municipiului Baia Mare.

Gala Premiilor AFCN va avea loc în data de 20 mai la București și adună laolaltă organizații culturale din toată țara care au derulat proiecte culturale în anul 2023.

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată accesând următorul link:

https://www.afcn.ro/media/NOMINALIZĂRI PREMIILE AFCN 2023.pdf