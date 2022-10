Şeful Sindicatului poliţiştilor Europol, Cosmin Andreica, susţine că în acest moment Ministerul de Interne se află „în cea mai dezastruoasă situație în care am fost vreodată”.

Reprezentantul poliţiştilor spune că are de-a face cu o prostituție profesională nemaivăzută, pentru că „vorbim despre o imixtiune a politicului cum n-am mai avut până în momentul de față”.

Câteva declaraţii oferite de liderul sindicatului Europol, citate de G4Media:

În încercările noastre de a realiza un studiu și o documentare asupra motivelor pe care colegii noștri trec în rezervă, mulți dintre ei au spus că ar mai fi rămas în sistem, dar că ultimii ani i-au determinat să renunțe pentru că, așa cum am spus, au constatat că se practică o prostituție profesională la care ei n-au mai putut să ia parte.

Vorbim despre o instituție șubrezită (MAI- n.red.), vorbim despre o instituție care are un deficit de personal uriaș față de anii 2000, vorbim despre colegi care țin locul altor 3-4 colegi pentru munca pe care o prestează

Vorbim despre o calitate slabă a serviciului pe care îl pot oferi, tocmai din acest motiv, pentru că trebuie să facă foarte multe compromisuri, vorbim despre o imixtiune a politicului cum n-am mai avut până în momentul de față.

Noi am documentat de-a lungul timpului inclusiv situații în care primarul aprecia asupra polițistului care urma să fie șef de post în comună și n-am înțeles exact de unde acest interes pentru cea mai mică funcție de conducere din Poliția Română, adică să fii șef de post într-o comună.

În cazul cu șeful de post, pe primar îl deranja că în zonă avea colaborator sau un cerc relațional care se ocupa de procesarea lemnului, vorbim despre companii care practică evaziunea fiscală, vorbim despre contrabandă cu țigări, vorbim despre nenumărate situații în care politicul protejează oameni de afaceri, care la rândul lor cotizează atunci când trebuie.

Or, faptul că ai un șef de post care nu va răspunde comenzilor tale, evident că îți strică toată afacerea din acea zonă și este doar un exemplu la scară mică.

Vedem oameni de afaceri neatinși de brațul legii, vedem oameni politici care reușesc să folosească instituțiile statului în interes personal și pentru bunăstarea personală și vedem că, așa cum s-a întâmplat și după perioada crizei economice, ca să facem o mică comparație, când nouă ni se spunea că nu mai sunt bani, când au fost tăiate salariile cu 25%, când au fost dați afară oameni din sistem, ne-am dat seama acum, după 10-12 ani, că în realitate bani existau, doar că erau sifonați de către oamenii politici de la acea vreme și vedem dosarele cu sute de milioane de euro deviate către interese personale și cercuri relaționale ale oamenilor politici de la acea vreme.

Nu cred că există județ în care să nu avem astfel de imixtiuni, astfel de presiuni la adresa polițiștilor care încearcă să-și facă treaba și care ori nu sunt lăsați, ori sunt eliminați sau îndepărtați, și atunci evident că se complac în situație. Li se reamintește că au rate la bancă, că au soție, că au copil și că mâine pot să fie delegați la 50 km de casă și atunci în felul ăsta sunt determinați să renunțe la vreo opoziție sau la vreo acțiune prin care să ia atitudine.

Grigore Ciascai