PNL se afla fix in situatia de dinainte de Congres, cu un presedinte al partidului complet izolat politic care va trebui sa dea socoteala in fata baronilor sai pentru lucrurile care nu se intampla in Guvern cum vor ei. Va trebui sa il sune pe tov. gen. Ciuca, sa faca anticamera la el si sa il ia la rost de ce nu livreaza.

Mi-l si imaginez pe Superman protapit in fata Generalului de Eufrat, adanc infipt pe picioarele din spate si cu Vilceanu pe post de chibit. Cum il cearta ca ‘nu da’!

E clar ca grofilor de Transilvania nu le-a iesit jocul, sperau ca Florin sa fie inlocuit cu unul de-al lor, stiind inca de la Congres ca e terminat politic. Ce frumos mima si lacrima Raresica. Curat liberal!

Au fost refuzati insa sec de Sogun care prefera un aghiotant care sa vorbeasca pe limba lui. Adica sa nu vorbeasca si sa il aprobe din cand in cand cu un amplu „Sa traiti!”.

Situatia este chiar mai proasta decat inainte de Congres, fiind pus in fruntea Guvernului un om si mai rupt de partid (nu cunoaste deloc partidul si nici partidul nu il cunoaste pe el), si mai rupt de politica dar si mai lipit de Sogun. E minoritar si in partid, nu doar in Parlament.

PNL a devenit, din pacate, o simpla anexa a Sogunului tarii care va deconta toate gafele si greselile lui. Electoral partidul va pierde minim jumatate din procentele de la ultimele alegeri. Adica, minim jumatate din mandatele de europarlamentari, alesi locali si parlamentari. Minim am spus pentru ca asocierea cu PSD va complica in plus lucrurile.

Aventura in care a fost impins partidul de catre un grup de amatori si venetici va costa enorm pe toti cei care au construit in jurul acestuia, au consumat energii si au dedicat timp.

Acesti amatori isi vor gasi mereu loc in alte partide, in alta parte. Asa au facut mereu. Ei nu au luptat niciodata pentru idei, pentru principii, pentru traditie. Lupta lor are alte mize, mult mai marunte.