Problema gunoaielor continuă, deși am pus botul și am crezut că vine salvatorul și o rezolvă.

În urmă cu puțin timp, SC Drusal SA, a trimis o notificare spre administrația maramureșeană prin care informează cu privire la sistarea activității de colectare a deșeurilor.

Așadar, de mâine, 1 octombrie, atât Baia Mare, dar și totul Maramureș va avea o mare problemă. O problemă despre care știam de mult timp, dar care tot a fost amânată și gâdilată de decidenți.

Gunoiul maramureșenilor era cărat tocmai în Târgu Mureș, dar de mâine nu se va mai întâmpla asta.

Cu bani mulți investiți, administrația județeană penelistă nu a fost în stare să termine o groapă de gunoi, deși acesta a fost principalul subiect al campaniei liberale. Așadar, lucrările de la Dealul Urniturii din Fărcașa sunt lăsate în paragină de ani de zile, administrația liberală nereușind să facă nici măcar licitația.

Ne-am săturat de minciuni și de politicieni incapabili. Bine că ieri mai marii județului au fost prezenți la evenimente sportive cu iz politic, problema gunoiului nefiind prioritară pentru ei.

La o societate privată dacă nu îți faci treaba, ești avertizat, ți se reduce salariu sau mai grav, ești dat afară, pe cei care ne conduc nu-i avertizează nimeni, ba mai mult, își măresc salariile ca să nu facă nimic pentru cetățeni, ci doar pentru imaginea lor.

Măcar Cîmpeanu a avut decența să plece acasă! Bine ar fi dacă ați face și voi la fel!

Reporterul România, Te Iubesc, Alex Dima, a avut o reacție despre acest subiect:

„De maine, 1 oct, Baia Mare si o buna bucata din Maramures vor avea o mare problema. Nu mai au unde sa arunce gunoiul!

Gunoiul era carat, pana acum, in camioane tocmai la Tg Mures. De maine, nu se va mai intampla.

Revoltator este faptul ca de ani buni, autoritatile din zona n-au fost in stare sa termine lucrarile la groapa de gunoi de la Farcasa construita pe un loc numit Dealul Urniturii. Numele nu a trezit nimanui suspiciuni cand s-au apucat de treaba acum vreo 8 ani, asa ca s-au investit zeci de milioane de euro intr-un deal care a luat-o la vale, firma de constructii a intrat in faliment…reteta clasica.

Banii investiti sunt din fonduri europene din ciclul financiar 2007-2013. Lucrarile s-au blocat si locul e o groapa in care deocamdata dispar bani. S-au cumparat utilaje care zac nefolosite de ani buni, au ruginit, au iesit din garantie.

31 de localitati si Baia Mare au dus gunoiul la Tg. Mures in ultimii ani.

Azi, Consiliul Judetean Mures a anuntat ca de maine, 1 octombrie, gunoi din Maramures nu mai este primit. Motivul: groapa din Mures devine neincapatoare. Asa ca firma de salubrizare care strange gunoiul in Maramures a anuntat acum cateva minute autoritatile locale ca de maine nu mai ridica gunoiul umed.

Muntele de gunoi din imaginea alaturata e la intrarea in Baia Mare. Mai sunt si alte locuri in care sunt munti de gunoi in oras, depozitat in ultimii ani. Imaginea 2 e de la Fracasa.

Zilele acestea am tot filmat in zona. E o situatie care pare fara iesire si care va umple o buna bucata din Maramures de gunoaie.

Si mai grav e faptul ca daca pana la sfarsitul anului viitor groapa de la Farcasa nu va fi gata, Maramuresul va fi obligat sa restituie UE finantarea, 80 de milioane de euro, situatie care va baga judetul in faliment.

Cine e vinovat?

Ati ghicit. Nimeni.”