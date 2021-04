Miercuri, 21 aprilie, ora 18.22, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gării din municipiu.

La fața locului polițiștii au identificat două autoturisme, care prezentau avarii, și pe conducătorii acestora, un bărbat de 44 de ani, respectiv 33 de ani, ambii din Baia Mare.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 33 de ani și 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 44 de ani.

Acesta din urmă a fost condus ulterior la spital unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.