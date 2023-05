În noaptea de marţi spre miercuri, la ora 00.56, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați despre faptul că în comuna Berbești, un autoturism a derapat într-un șanț distrugând astfel un gard de lemn și 2 tuburi de canalizare.

La fața locului, polițiștii au identificat autoturismul în cauză, iar la volanul acestuia a fost identificat un tânăr de 20 de ani din Vadu Izei, care se afla singur în autoturism.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul are permisul de conducere reținut.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.