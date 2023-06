Ieri, 19 iunie, în jurul orei 06.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Europa din municipiu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 35 de ani din Baia Sprie, s-a angajat în depășirea unui alt autoturism care era condus în faţa sa de către un tânăr de 19 ani din Cupșeni, iar la un moment dat a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de către un bărbat de 46 de ani din Mocira.

În urma impactului, autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani, a fost proiectat în autoturismul condus de tânărul de 19 ani.

În urma accidentului rutier a rezultat avarierea celor trei autoturisme şi vătămarea corporală a șoferilor de 35 și 46 de ani, care au fost transportați cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgență Baia Mare, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în cazul șoferilor de 19 respectiv 46 de ani, iar în cazul șoferului de 35 de ani, rezultatul a fost de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

