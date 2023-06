Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, un grup de voluntari împreună cu părintele Claudiu Băban, slujitor la Parohia Ortodoxă „Sfântul Mina” din Municipiul Baia Mare, oferă ajutor Chiliei celor 12 Sfinți Apostoli – părintele Caliopie, ce aparține de Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos: lucrări interioare și exterioare, izolare acoperiș și placare cu rigips, urmând a se pune tencuiala decorativă.

„În luna februarie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, am fost în pelerinaj la Muntele Athos și am ajuns și la Chilia celor 12 Apostoli (care este în construcție), la părintele Caliopie, aparținând de Mănăstirea Pantocrator. Atunci s-a hotărât ca să revenim la această Chilie pentru a ajuta la muncă, cerând binecuvântarea Preasfințitului Iustin ca să ne împlinim cu bine această lucrare! De asemenea, am urcat și pe Vârful Athon știind faptul că avem binecuvântare!”, mărturisește părintele Claudiu.