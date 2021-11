Ieri, 10 noiembrie, ora 07.30, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier între localităţile Colţirea şi Hideaga.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus pe D.J. 193 de către un bărbat de 51 de ani din Băiţa de Sub Codru, a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de către un bărbat de 65 de ani din Valea Chioarului.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în ambele cazuri.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a șoferului de 65 de ani, acesta fiind transportat de un echipaj S.M.U.R.D. la Spitalul Judeţean Baia Mare în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.