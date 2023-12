În seara de 5 decembrie, polițiștii Secției 6 Sarasău au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier in comuna Rona de Sus.

În urma deplasării la fața locului și din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare înspre municipiul Sighetu Marmației, a surprins și accidentat mortal un bărbat în vârstă de 67 de ani, aflat în calitate de pieton.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.