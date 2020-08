In aceasta dimineata a avut loc un accident deosebit de grav intre un camion si un autoturism, pe drumul care leaga Focsani de Bolotesti. Politia a ajuns la fata locului pentru cercetari.

Accidentul a avut loc in aceasta dimineata la ora 8, iar din primele cercetari rezulta ca tanarul de 22 de ani ce se afla la volanul autoturismului a patruns pe contrasens.

In urma impactului, o femeie de 40 de ani care se afla pe locul din dreapta al autoturismului, a decedat. Soferul este si el usor ranit.

„Din pacate, in urma producerii evenimentului rutier de pe DN 2 D, a rezultat decesul unei persoane (femeie in varsta de 40 de ani), pasager dreapta fata in autoturism. Cauza probabila a evenimentului este patrunderea autoturismului pe sensul opus de mers”, potrivit IPJ Vrancea.