Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman anunţă că au întocmit dosar penal și efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au generat producerea unui accident feroviar, pe raza localității Plosca – Teleorman.

În urma impactului produs între un autoturism și trenul personal care circula pe ruta Alexandria – Roșiori de Vede a rezultat decesul a două persoane, bărbat și femeie, ambele în vârstă de 47 de ani, domiciliate în comuna Plosca.

„Autoturism lovit de tren în com. Plosca (Str. Morii), posibil 2 victime încarcerate. Intervine Det. Alexandria cu o descarcerare, o autospecială de stingere și 2 ambulanțe SMURD, iar SAJ Teleorman cu un echipaj cu medic și o ambulanță tip C. Se pare ca șoferul a fost găsit fără semne vitale, incarcerat, iar pasagerul din dreapta, o femeie, neincarcerată, este în stop cardiorespirator, motiv pentru care i se fac manevre de resuscitare sub coordonarea medicului”, anunţau medicii în momentul producerii evenimentului.

Din păcate şi pasagera a fost declarată decedată. Conductorul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge necesare stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă, informează autorităţile.