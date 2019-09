Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare între județul Maramureș și Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă a avut loc luni, 2 septembrie 2019, la ora 10.00, în holul Palatului Administrativ, documentul oficial fiind semnat de către președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și Wladyslaw Ortyl, mareșalul Voievodatului Podkarpackie, în prezența unor oficialități și invitați din cele două regiuni.



La întâlnirea din Cabinetul Președintelui, stabilită pentru ora 9.30, alături de șeful administrației județene și mareșalul Voievodatului Podkarpackie s-au aflat și Magdalena Szuber-Zasacka, însărcinat cu afaceri al Ambasadei la București, Marcin Fijotek, director adjunct al Cancelariei, membru al Bordului Regional dar și Jacek Kotula și Krzystof Feret, membri ai Parlamentului Regional Podkarpackie, membri ai Comitetului de Cooperare Internațională, Turism și Promovarea Regiunii. Consiliul Județean Maramureș a mai fost reprezentat de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, de Mihaela Lițe, șeful Biroului Relații Internaționale din cadrul Serviciului Relații Publice și de Paul Szaniszlo, consilier superior în cadrul Biroului Relații Internaționale.



Wladyslaw Ortyl, mareșalul Voievodatului Podkarpackie și-a exprimat admirația față de frumusețile județului nostru, dar a vorbit și despre Strategia Carpatică aflată în prezent în elaborare. Această strategie este extrem de importantă pentru viitoarea perioadă de programare, dar și pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare care vor fi finanțate de către Uniunea Europeană. În prezent, mareșalul Wladyslaw Ortyl lucrează la un document pentru sprijinirea Strategiei Carpaților, ce va fi prezentat în luna decembrie 2019, în cadrul Comitetului Regiunilor, un organism consultativ al UE. Este extrem de important ca această Strategie să fie sprijinită și de partea română, iar președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a promis să acorde întregul său concurs în susținerea strategiei la Guvernul României și în Parlament, arătând că această inițiativă este benefică și județului nostru. O parte a strategiei o reprezintă Via Carpatica, o autostradă care va fi construită în nordul României și care se va lega cu rețeaua existentă, pentru a conecta regiunile din nordul țării cu Polonia.

Gabriel Zetea: ”Am semnat un acord de înfrățire între două regiuni prietene”

În mesajul transmis tututor celor prezenți la evenimentul oficial care a avut loc în Holul Palatului Administrativ, președintele Gabriel Zetea a subliniat faptul că se semnează un acord între două regiuni prietene. ”Semnăm un acord de înfrățire și îi mulțumesc mareșalului Wladyslaw Ortyl pentru deschiderea pe care mereu a arătat-o Maramureșului. Am fost în această primăvară, în Polonia, alături de o echipă de consilieri județeni, dar și de angajați ai aparatului propriu al Consiliului Județean și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și am văzut ce înseamnă o regiune care își dorește cu adevărat să se dezvolte. Consider că avem multe de învățat de la partenerii noștri și că vom colabora foarte bine în viitor. Totodată, doresc să mulțumesc tuturor consilierilor județeni care, la ultima ședință, au votat în unanimitate pentru ca noi să semnăm astăzi acest acord cu regiunea din Polonia. Am discutat multe despre proiectele care vor fi depuse pe Strategia Carpaților, dar și despre un alt proiect extrem de important pentru întreaga țară, Via Carpatia, care reprezintă viitoarea autostradă. Mareșalul dorește să susțină modificările necesre ca Maramureșul să fie parte a acestor proiecte de dezvoltare și îi promit că, în decembrie, când vor avea loc aceste discuții, voi face un lobby susținut la București pentru toate proiectele pe care le va prezenta. Aceste înfrățiri arată deschiderea pe care o are județul față de toți partenerii de la care putem lua exemple de bune practici, iar Polonia are cu adevărat ce să arate întregii țări din experiența obținută în atragerea și administrarea fondurilor europene”, a subliniat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Următorul mesaj a aparținut prefectului județului, Vasile Moldovan, care a transmis gândurile sale bune oaspeților prezenți în Maramureș, subliniind faptul că, în 2019 se împlinesc 100 de ani de la stabilirea relațiilor economice dintre România și Polonia. Ultimul discurs l-a avut mareșalul Wladyslaw Ortyl, care s-a arătat extrem de încântat să fie prezent în Maramureș pentru a semna acordul de colaborare cu județul nostru, lăudând frumusețile zonei și deschiderea pe care a găsit-o în executivul Consiliului Județean.

Încheierea acestui acord marchează înfrățirea dintre cele două regiuni și creează premisele pentru extinderea relațiilor de colaborare și implementare a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea economico-socială a comunităților locale din Maramureș și Voievodatul Podkarpackie. Cu acest prilej a fost dezvelită și placheta amplasată pe fațada Palatului Administrativ, dedicată înfrățirii Județului Maramureș cu Voievodatul Podkarpackie, care se regăsește alături de plachetele celorlalte regiuni înfrățite cu județul nostru.

La finalul ceremoniei, momentele de folclor tradițional oferite oaspeților români și străini au completat cadrul festivităților. Programul zilei a cuprins, apoi, efecturarea unor vizite la Aeroportul Internațional ”Maramureș”, la firma cu capital polonez Blacho Trapez și la Universal Alloy Corporation Dumbrăvița.