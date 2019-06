La finalul săptămânii trecute a fost lansat Imnul Municipiului Baia Mare. A fost scris şi interpretat de iubita interpretă Paula Seling.

„Am crescut aici. Am învățat primele note. Primele acorduri. Am susținut primele examene, audiții, am avut primele concursuri. Am învățat sa fiu om, sa respect ceea ce sunt și ceea ce fac. Am învățat disciplina și am simțit pasiunea pentru muzica. Liceul de Arte din Baia Mare, unde ma întorc sa cânt imnul orașului Baia Mare pe care l-am scris cu tot sufletul, în cadrul proiectului „Dor de Maramureș”, concurs național aflat la a VI-a ediție intitulată „Orașul din inima mea”. Organizator este Școala Generală Lucian Blaga care va premia elevii participanți la acest concurs pentru creații literare, desene și fotografii.

Lansăm , totodată, imnul orașului Baia Mare, pe versurile doamnei profesor Monica Neamț, în orchestrația bunului prieten Cristian Prajescu.

Mulțumesc orchestrei Liceului de Arte condusa de bunul prieten Călin Ionce.

Multumim doamnelor coordonatoare de proiect Dr. Popovic Ioana și Percas Delia.

Gânduri bune din orașul de poveste Baia Mare”, a spus Paula Seling.