A ieșit de sub tipar numărul 52, al treilea din acest an, al revistei eparhiale trimestriale Lumina Credinței.

Revista se deschide cu Mesajul Papei Francisc pentru a LVIII-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale și continua cu articolul Pr. can. Emil Gîrboan, Cinstirea Sfintei Cruci în cultul Bisericii.

La pagina 9 regăsim articolul Episcopul Romei, semnat de pr. Vasile Trifoi, iar la pagina 11, textul Icoana Maicii Domnului, scris de d-na Mirela Coman, președinta eparhială a Asociației Reuniunea Mariană.

Pr. dr. Vasile Iusco scrie în acest număr al revistei despre Petru Pavel Aron: Arhiereul cărturar al Blajului, iar d-na Antoaneta Turda semnează textul Reflecții asupra misterului marian.

Ce este omul, de-ți amintești de el? este întrebarea la care Pr. Cornel Dîrle încearcă să răspundă la paginile 19-20.

Pr. Emil-Marian Ember scrie articolul Păcătosul și iertarea, iar Pr. Laurențiu Costin vine cu textul „Eu și Dumnezeu suntem una”.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 este articolul semnat de D-na Silvia Pleșa.

La paginile 26-27 regăsim articolul Părintelui dr. Florin Marușciac, Crucii tale ne închinăm, urmat de cel al d-nei Adriana Zaharia, Comunicarea între Biserică și Școală în contextul tehnologiilor modern.

Și noi am fost la INTC 2024, anunță Bianca Bărbos în acest număr al revistei, text în care povestește experiența trăită de grupul de tineri din Maramureș la Cheile Grădiștei.

Pr. Vasile Daniel Pop descrie în acest număr al publicației Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Vetiș.

Urmează, la paginile 35-42, Scrisoarea Papei Francisc cu privire la rolul literaturii în formare și la paginile 43-45, articolul Pr. Florin Fodoruț, intitulat Veșmintele preotului.

D-nul Mihai Șimon semnează textul Părintele canonic Petru Istrate, iar Pr. George Nicoară scrie despre Regăsirea omului cu sinele în liniștea locuinței sale.

Publicația se încheie cu comunicatul scris de Biroul de Presă al Episcopiei de Oradea, pe tema Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali din Europa.

Revista se poate achiziționa din parohii și de la sediul Episcopiei greco-catolice, la prețul de 7,5 lei. Un abonament anual costă 30 lei.