Că e ceva putred în conferințele de presă ale președintelui Klaus Iohannis bănuia cam toată lumea de multă vreme. Prea mare încrîncenare complet nejustificată pentru conceptul ”un om-o întrebare”, prea multe întrebări care par servite, prea profundă relația președinte-mașină, ne referim la nelipsitul prompter de pe care citește șeful de la Cotroceni și altele. Am mai scris și noi despre asta. Iată, însă, că vin dezvăluiri cutremurătoare despre mașinăria pusă pe roate în privința relației președinte-presă, din partea unui insider, jurnalista acreditată pe Cotroceni, Mădălina Mihalache, de la Antena 3.

Ce scrie aceasta pe Facebook, cu privire la modul în care sunt selectați și încorsetați ziariștii acreditați la administrația prezidențială, totul pentru a nu știrbi vreun pic din aureola iohannistă:

”Politically correct și pentru presa

Când Liviu Dragnea, deranjat de insistentele jurnaliștilor, ne-a răspuns dacă vrem sa știm și “când s-a F…T ultima oară”, un jurnalist acreditat pe Cotroceni a povestit acest episod, pe Facebook, din relatările celorlalti colegi aflați la fata locului. Derapajul verbal al demnitarului a fost atât de mare încât nu s-a mai ținut cont ca era o discuție informala. S-a scris pe Facebook pentru ca arata, încă o data, personalitatea celui care ocupa a treia funcție in stat.

In urma cu o luna, Klaus Iohannis s-a arătat deranjat de întrebările care i-au fost adresate de reporteri la conferința de presa. Personal, le-a transmis ca nu i se pun întrebări “ridicate la fileu”. Toți jurnaliștii prezenți au rămas șocați in fata unei astfel de remarci făcuta chiar de președintele țării.

Palatul Cotroceni este cea mai închisă instituție in ceea ce privește accesul la informatii. Comparația o fac cu Parlamentul, Guvernul și partidele politice, ca pe astea le știu. De la Ludovic Orban la Marcel Ciolacu, de la Nelu Tătaru la Alexandru Rafila, toți primesc și răspund la întrebari multe și incomode.

La conferințele de la Cotroceni, nu ai voie sa adresezi mai mult de o întrebare. Nu contează ca președintele a răspuns pe langa la întrebarea ta. Consiliera pe comunicare, care sta undeva in spate, ii cearta pe reporteri dacă îndrăznesc sa intervina, din nou, pentru ca nu au primit răspuns la singura întrebare la care au dreptul.

Sa nu va imaginati nici ca redacțiile pot acredita ele pe cine vor. Doar doi oameni din trust pot merge la conferințele de la Cotroceni.

S-a întâmplat ca oameni aflați in concediu sa vina la serviciu pentru ca celălalt era bolnav, iar Administrația Prezidențială nu permitea unui alt reporter sa reprezinte instituția de presa. Pur și simplu i se refuza accesul. Mi s-a întâmplat!

Când eram la Realitatea, s-a pus problema sa fiu acreditata temporar și pe Cotroceni. Aceeași consiliera a spus ca ea nu vrea sa vina la Palatul Cotroceni reporteri care sunt acreditați pe PSD sau pe Guvern (pe atunci era Guvern PSD). Deci consiliera presedintelui decidea cine sa reprezinte o instituție media in raport cu Administrația Prezidențială.

Jurnaliștii acreditați pe Cotroceni nu primesc in același timp informările oficiale care vin de la Palatul Cotroceni. Aceeași consiliera le transmite pe rând, in ordinea preferințelor și in funcție de trustul la care lucrează reporterul acreditat. Repet! Vorbim despre comunicatele oficiale in care se regăsesc deciziile președintelui, nu informații de alta natura. Ulterior, ele sunt comunicate pe grupul oficial de presa.

Consilierilor prezidentiali le este interzis de consiliera pe comunicare sa vorbească cu presa. Nici acces la președinte nu au fără acordul ei.

Probabil ca după postarea asta voi deveni antipatica unor colegi de pe Cotroceni. Dar gândiți-va dacă aceasta cenzura ar fi avut loc la PSD. Revoluție e puțin spus! Cred ca Anca Alexandrescu știe cel mai bine” afirmă cunoscuta jurnalistă. (B.T.I.)

inpolitics.ro