Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, joi, un nou mesaj pentru interlopi, el precizând că nu mai spune „suntem cu ochii pe ei”, ci mesajul este „rămâne cum am stabilit”. Vela a prezentat rezultatele acţiunii de miercuri, în urma căreia 465 de persoane au fost duse la audieri, 98 au fost reţinute şi au fost confiscate droguri, autoturisme, arme, bijuterii.

„Ieri, 11.11 am avut Ziua Z în combaterea infracţionalităţii. Am executat 619 acţiuni, dintre care 489 de percheziţii şi 130 de descinderi. Aşadar, există toleranţă zero faţă de infracţionalitate. Ziua Z a fost un record în activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Vreau să precizez faptul că Ministerul Afacerilor Interne execută toate misiunile care ţin de organizarea alegerilor generale, cât şi de tot ceea ce avem în competenţă cu privire la verificarea respectării măsurilor de securitate şi siguranţă sanitară”, a afirmat ministrul.

El a precizat că 465 de persoane au fost duse la audieri, iar 98 au fost reţinute.

„În urma activităţii de ieri, au fost conduse la audieri 465 de persoane, au fost reţinute în arest pentru 24 de ore 98 de persoane şi plasate sub control judiciar 27 de persoane. Au fost prinse şi introduse în penitenciar sau în arest 19 persoane care aveau mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, mandat de arestare preventivă sau aveau mandate europene de arest. Au fost confiscate 33,5 kilograme de droguri sub diferite forme, au fost ridicate opt autoturisme de lux, 4,5 kilograme de aur şi 3 tone de alcool. Au fost confiscate, în vederea percheziţionării informatice, 317 telefoane. Au fost confiscate 14 arme deţinute ilegal şi câteva sute de cartuşe. Au mai fost ridicate şi sume de bani: 870.000 de lei, 211.000 de euro, 1.000 de dolari şi 8.500 de lire sterline. Au fost sechestrate bunuri în valoare de 15 milioane de lei, însemnând 40 de autoturisme şi 12 imobile”, a mai afirmat Marcel Vela, citat de News.ro.

„Vreau să anunţ toţi românii că ofensiva continuă. De exemplu, astăzi executăm 55 de percheziţii în Galaţi, Botoşani, Iaşi, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti. Aceste acţiuni au în spate sute de ore de cercetare, documentare şi anchetă. Vreau să mulţumesc angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne pentru devotamentul şi implicarea lor, procurorilor care au în atribuţii aceste cazuri şi în acelaşi timp instituţiilor partenere cu atribuţii în acest domeniu. Toleranţa zero faţă de infracţionalitate am anunţat-o începutul mandatului meu. Ofensiva continuă”, a mai transmis Vela.

În finalul intervenţiei sale, ministrul Afacerilor Interne a avut un mesaj pentru interlopi.

„În final, vreau să asigur toţi cetăţenii de bună credinţă că Ministerul Afacerilor Interne este la datorie, este o instituţie de elită în slujba românilor. Am un mesaj şi pentru interlopi, ca să nu mai spun că suntem cu ochii pe ei, o să le spun doar atât: rămâne cum am stabilit”, a mai afirmat Marcel Vela.