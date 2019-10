La 10 octombrie 1926 este data cand s-a infiintat Partidului National Taranesc . El este rezultatul a doua partide ,Partidul National Roman si Partidul Taranesc, iar momentul fuziunii a avut loc in timpul celor doua Congrese, tinute simultan , in Bucuresti. Congresul Partidului National s-a desfasurat in sala ”Transilvania” , in timp ce Partidul Taranesc si-a organizat Congresul in sala „Amicitia” . Ambele Congrese au ratificat in unanimitate fuziunea celor doua partide.

Biroul de conducere al noului partid era alcatuit din sapte membri:

Iuliu Maniu (PNR) – presedinte;

Ion Mihalache (PT) ;

Nicolae Lupu (PT);

Alexandru Vaida-Voievod (PNR) ;

Pavel Bratasanu (PNR) – vicepresedinti;

Virgil Madgearu (PT) – secretar general;

Mihai Popovici (PNR) – casier.

Dupa al doilea razboi mondial, PNT a fost principala forta politica care s-a opus instaurarii comunismului in Romania. Liderii national-taranisti vor avea insa de platit pentru curajul lor, fiind condamnati la ani grei de inchisoare, unde multi dintre ei, inclusiv Iuliu Maniu si Ion Mihalache, isi vor gasi sfarsitul.

Iuliu Maniu a fost arestat, la 14 iulie 1947, de autoritățile comuniste și judecat pentru „înaltă trădare” în procesul început la 29 octombrie 1947. Prin sentința dată la 11 noiembrie 1947 era condamnat la închisoare pe viață. Avea 74 de ani și a fost trimis la penitenciarul din Galați, pe baza ordinului de arestare 105.515/27 noiembrie 1947.

În august 1951 este transferat, împreună cu Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Camil Demetrescu, Niculescu-Buzești, N. Carandino și alții din ”lotul Maniu”, la Sighet. În ultimele luni de viață, colegul său de celulă a fost N. Carandino, în ale cărui memorii se găsesc relatările privind ”testamentul politic” și ”testamentul religios” ale ”Domnului Președinte”, precum și detalii importante din viața, activitatea politică, gândirea morală, religioasă, politică a lui Maniu. Iuliu Maniu s-a stins din viață la 5 februarie 1953 la Sighet, în vârstă de 80 de ani, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă din Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului Sighet.

În data de 12 noiembrie 1998, prin decizia nr. 40/1998, Curtea Supremă de Justiție a dispus reabilitarea lui Iuliu Maniu și a înlăturat pedeapsa complementară a confiscării averii, pronunțată în 1947. La 1 decembrie 1998 a fost dezvelit Monumentul lui Iuliu Maniu din București. La Bădăcin a fost recuperată casa Iuliu Maniu, în care urmează să fie amenajat un muzeu.