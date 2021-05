Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Garry Cooper, Silvia Popovici și Elly Roman sunt unele dintre personalitățile marcante ale istoriei care s-au născut pe data de 7 mai.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky s-a născut în anul 1840, la Votkins, Rusia și este primul compozitor rus care a câștigat un prestigios premiu internațional de muzică. Popularitatea sa a crescut odată cu primele apariții ca dirijor în cadrul concertelor susținute în Europa și SUA. Artistul rus a creat simfonii, concerte, opere, muzică de cameră, dar și compoziții muzicale destinate teatrelor de balet. Tchaikovsky s-a născut în sânul unei familii burgheze, tatăl său, Ilia Petrovici, fiind inginer cu rang de locotenent-colonel în Departamentul Minelor, iar mama sa, Alexandra Andreevna d’Assier, făcea parte dintr-o familie bogată din Franța, care a emigrat în Rusia. Ambii săi părinți iubeau muzica și arta, cu toate acestea Pyotr a fost îndrumat spre magistratură. După ce își încheie studiile în domeniul dreptului, Pyotr ocupă pentru scurt timp funcția de secretar al Ministerului de Justiție. Pasionat de muzică încă din copilărie Tchaikovsky se înscrie în 1862 la Conservatorul din Moscova, decizie care-i va definitiva cariera muzicală în viitor. Primele compoziții ale artistului rus: Concertul nr.1 pentru pian dedicat lui Hans von Bülow, Ondine, Opricinik, Vakula şi Lacul Lebedelor.

Garry Cooper sau Frank James Cooper s-a născut în 1901 la Helena, Mont din SUA și a fost un actor de film american a cărei interpretare a personajelor stabilea imaginea glamourizată a omului obișnuit. A fost una dintre cele mai populare și iubite vedete de la Hollywood. Cooper era fiul unui judecător al Curții Supreme din Montana, plecând în anul 1924 la Hollywood și câștigându-și existența ca și cowboy sau călăreț de cascadorii. Rolurile sale caracterizau omul care lupta pentru ceea ce este corect în filmele regizate de Frank Capra, Mr. Deeds Goes to Town (1936) și Meet John Doe (1941). Unele dintre cele mai importante apariții ale lui Cooper în cinematografie: Sergent York (1941), Ball of Fire (1941), Pride of the Yankees (1942), For Who the Bell Tolls (1943) și The Fountainhead (1949). În anul 1941 și 1952 a câștigat Premiul Academiei pentru cel mai bun actor, iar în 1961 este onorat cu un premiu special al Academiei pentru cariera sa și reputația internațională.

Silvia Popovici s-a născut în anul 1933 la Fundata, un sat transilvănean situat între Piatra Craiului și Bucegi și a trăit în București și a fost o actriță româncă de film. Talentul său pentru actorie îl descoperă la Școala Centrală din București, cu ajutorul unor colegi, care o botezaseră ,,artista”, deoarece recita frumos poezii. Admiterea la Teatru a fost o adevărată provocare pentru Silvia, care-și aduce aminte într-un interviu acordat revistei Tomis: „Comisia de examen a găsit că nu sunt fotogenică şi m-a respins. Am luat note foarte bune, aşa încât s-a compensat şi am intrat în Institut. Eşecul avut la fotogenie m-a pus pe gânduri: m-a durut mult, dar am socotit că singura cale de a obţine şi aici rezultate bune era să lupt cu chipul meu. Ei, da, nu e o figură de stil. E o bătălie care se duce în tăcere şi cere multă voinţă, răbdare, cunoaştere de sine”. A debutat în anul 1954 în filmul ,,La mere”, iar șapte ani mai târziu actrița devine celebră datorită rolului titular din pelicula de succes ,,Darclee” în regia lui Mihai Iacob.

Elly Roman s-a născut în anul 1905 și este un compozitor român de origine evreiască. Între anii 1922 și 1924 studiază cu Alfonso Castaldi, armonie și contrapunct, iar în 1924 și 1926 studiază cu Filip Lazăr, armonie și compoziție. Din 1926 studiază la Academia de Muzică din Berlin, alături de mari compozitori germani, iar din 1937 până în 1949 este dirijor la unele teatre și din 1949/1952 devine director al Teatrului de revistă.