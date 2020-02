Dacă vă întrebați de ce luna asta are doar 29 de zile, vă spunem noi că nu este o greșeală. Anul 2020, conform specialiștilor, este un an bisect, iar februarie, da, are doar 29 de zile. În această zi, conform tradiției, sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci ca să-ți meargă bine.

29 februarie 2020

Ca și explicație a faptului că luna februarie a acestui an are 29 de zile în calendar, vă putem spune că această anomalie constă în faptul că un an este definit ca perioada completă de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui, care după cele mai riguroase calcule se realizează în 365 de zile. Ziua de 29 februarie este una neobişnuită, o zi rară, care vine o dată la patru ani. Anul bisect are semnificaţii aparte în tradiţia populară şi nu este lipsit de superstiţii.

Ce semnificație are anul bisect și ce trebuie să faci astăzi ca să îți meargă bine

Există legende și superstiții care sunt strâns legate de majoritatea zilelor unui an. Nici 29 februarie nu face excepție de la regulă, existând legendă străveche carespune că, în această zi, femeile pot să ceară în căsătorie bărbatul iubit. Legenda datează din Irlanda secolului V și spune povestea Sfintei Bridget care l-a rugat pe Sfântul Patrick să le permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară in căsătorie pe bărbaţi. Sfântul Patrick a hotărât ca ziua respectivă să fie 29 februarie. Tradiţia s-a păstrat secole de-a rândul, iar în secolul al XIII-lea a fost chiar adoptată ca lege în Scoţia, iar bărbatul care refuza cererea în căsătorie era amendat. În unele ţări, se consideră că 29 februarie ar putea să aducă noroc femeilor care se vor căsători în această zi.