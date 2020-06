Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) este marcată în fiecare an la 26 iunie. Susţinută an de an de persoane fizice, comunităţi şi diverse organizaţii din lumea întreagă, marcarea acestei zile este menită să crească gradul de conştientizare privind problema majoră pe care o reprezintă pentru societate drogurile ilicite.

Prin Rezoluţia 42/112 din 7 decembrie 1987, Adunarea Generală a ONU a decis ca în data de 26 iunie să fie marcată Ziua internaţională de luptă împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri, ca expresie a deciziei ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea pentru a putea crea o societate fără consum de droguri, indică site-ul www.un.org.

Recent, domeniul abordării problemei drogurilor la nivel mondial a fost „afectat” prin dezinformarea de mai multe feluri, se arată pe site-ul www.un.org. Tema din 2020 a Zilei internaţionale împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri – „Better Knowledge for Better Care” – subliniază necesitatea îmbunătăţirii înţelegerii problemei drogurilor la nivel mondial şi felul cum, la rândul său, mai buna cunoaştere va încuraja o mai mare cooperare internaţională pentru contracararea impactului acestei probleme asupra sănătăţii, administraţiei şi securităţii. Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) încurajează persoanele fizice, organizaţiile nonprofit, sectorul privat şi statele membre să se implice în campania sa în social media pentru a marca această zi, se mai arată pe site-ul amintit.

UNODC s-a implicat activ, de-a lungul anilor, în lansarea de campanii de sensibilizare cu privire la problema drogurilor la nivel mondial, în lansarea de campanii pentru susţinerea acţiunilor de control al drogurilor, a realizat adesea echipe cu alte organizaţii şi a încurajat societatea să participe activ la aceste campanii.

România a ratificat şi a aderat la toate convenţiile internaţionale importante al căror scop este acela de a controla şi de a limita consumul de droguri ilegale, începând cu Convenţia şi Protocolul cu privire la Opiu, încheiată la Geneva, la 19 februarie 1925, şi promulgată de ţara noastră prin Decretul nr. 1.578/1928. Între actele internaţionale pe care România le-a semnat în acest domeniu se regăseşte şi Convenţia asupra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988 şi la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992. În domeniul legislaţiei în România amintim Legea nr. 143 din 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare.

În România, instituţia care stabileşte concepţia de ansamblu şi asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri este Agenţia Naţională Antidrog (ANA).

La 9 aprilie 2019, Agenţia Naţională Antidrog a organizat, la Palatul Parlamentului, Reuniunea Coordonatorilor Naţionali ai Uniunii Europene (UE) în domeniul Drogurilor, în contextul asigurării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.

Anul acesta, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a lansat campania naţională media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive „Fii liber!”, campanie implementată, la nivel naţional, de ANA, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în perioada martie-decembrie 2020.

Principalele obiective ale campaniei naţionale media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (NSP) sunt creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri, respectiv 15-34 de ani, menţiona un comunicat de presă al Agenţiei Naţionale Antidrog din 12 martie 2020.

Prin derularea acestei campanii, ANA îşi propune informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor în legătură cu efectele şi riscurile consumului de substanţe noi psihoactive, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat la nivelul populaţiei generale. „Fii liber!” este o campanie care îşi propune, la nivel naţional, crearea unei reţele de suport comunitar, formate din cadre didactice, voluntari ANA, părinţi şi specialişti din cadrul instituţiilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale partenere.

Conform rezultatelor Studiului în Populaţia Generală – GPS 2016, realizat de specialiştii ANA, noile substanţe psihoactive se află, după canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, cu un procent de 2,5% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64, ce a experimentat consumul, observându-se o prevalenţă a consumului în rândul respondenţilor care au studii universitare şi postuniversitare. Este experimentat cu precădere de populaţia tânără, aproape toţi consumatorii (91%) debutând în intervalul de vârstă de 15-24 ani. Noile substanţe psihoactive se situează pe locul trei (după inhalante şi canabis) în categoria drogurilor declarate la debutul precoce în consum, 1,3% dintre elevi menţionând că au experimentat consumul de astfel de substanţe la vârsta de 13 ani sau mai devreme, se mai menţionează în comunicatul amintit. AGERPRES