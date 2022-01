Evenimente

41: După o noapte de negocieri, Claudius este acceptat ca împărat roman de către Senat.

1308: Opt regi și regine sunt prezente când regele englez Eduard al II-lea și Isabela a Franței se căsătoresc în catedrala din Boulogne-sur-Mer.

1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anunțându-le victoria pe care a repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (stil vechi 10 ianuarie).

1494: Alfonso al II-lea devine rege al Neapole, în urma decesului tatălui său, regele Ferdinand I.

1515: La Catedrala din Reims are loc încoronarea lui Francisc I al Franței, unde noul monarh este uns cu uleiul lui Clovis și încins cu sabia lui Carol cel Mare.

1533: Henric al VIII-lea al Angliei se căsătorește în secret cu cea de-a doua soție, Anne Boleyn, deși Papa nu a consimțit la dizolvarea căsătoriei cu Ecaterina de Aragon.

1554: Misionarii iezuiți, José de Anchieta și Manoel da Nóbrega, au înființat o misiune pe coasta de est a Braziliei, misiune ce avea apoi să devină orașul São Paulo.

1673: Nicolae Milescu a alcătuit, în limba slavonă, „Cartea profețiilor”, operă dedicată scopurilor politice.

1755: La sugestia lui Mihail Vasilievici Lomonosov, printr-un decret al împărătesei Elisabeta I, se înființează la Moscova, prima universitate din Rusia, Universitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov.

1858: „Marșul nupțial”, de Felix Mendelssohn, devine marșul popular al nunților după ce este cântat la căsătoria fiicei Reginei Victoria, Prințesa Victoria, cu Prințul Friedrich al Prusiei.

1859: Alexandru Ioan Cuza îl numește pe Ioan Alexandru Filipescu drept prim-ministru al Țării Românești.

1864: A fost inaugurat Spitalul Colentina din București.

1909: Premiera, la Dresda, a operei „Electra”, de Richard Strauss (libretul de Hugo Hofmanstahl, după piesa lui Sofocle).

1918: Republica Populară Ucraineană își declară independența față de Rusia sovietică.

1919: Președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson (1913-1921), propune la Conferința de pace de la Paris crearea Ligii Națiunilor.

1924: Au început primele Jocuri Olimpice de Iarnă în Franța, la Chamonix.

1949: Au fost acordate primele premii Emmy.

1949: Este creat Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), de către țările central și est-europene, satelite ale Rusiei.

1956: RCA lansează primul său single Elvis Presley – „Heartbreak Hotel/I Was The One”.

1964: Lansarea unui balon-satelit, „Echo II”, prima experiență comună sovieto-americană pentru studierea Cosmosului.

1970: Are loc premiera filmului „MASH” (regizor Robert Altman).

1988: Inaugurarea Bibliotecii Române din Paris.

1990: S-a înființat Confederația sindicală „Frăția”.

1993: A luat ființă cotidianul „Cronica Română”.

1998: Partidul Comunist Francez își deschide arhivele pentru istorici și politologi.

1999: Cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter în Columbia. Au decedat 1.171 de oameni.

2004: Roverul Opportunity a aterizat pe suprafața planetei Marte, într-un mic crater pe platoul Meridiani Planum.



2006: Unitatea teroristă radicală Hamas, care pune sub semnul întrebării dreptul Israelului la existență, câștigă alegerile pentru consiliul legislativ din teritoriile palestiniene cu o largă majoritate și înlocuiește Fatah, care a condus până atunci.

2006: Papa Benedict al XVI-lea publică prima sa enciclică Deus caritas est (Dumnezeu este dragoste), semnată la 25 decembrie 2005, în care se ocupă de dragoste în diferitele ei dimensiuni.

Nașteri

1477: Anne de Bretania, nobilă franceză (d. 1514)

1493: Maximilian Sforza, duce de Milano (d. 1530)

1627: Robert Boyle, fizician și chimist irlandez (d. 1691)

1630: Ludovic al VI-lea, Landgraf de Hesse-Darmstadt (d. 1678)

1661: Antoine I, Prinț de Monaco (d. 1731)

1719: Sophia Dorothea a Prusiei, soția margrafului Frederic Wilhelm de Brandenburg-Schwedt (d. 1765)

1736: Joseph-Louis Lagrange, matematician și astronom italian (d. 1813)

1759: Robert Burns, poet scoțian (d. 1796)

1802: Simeon Marcovici (n. Marcu Simion), traducător, publicist și teoretician român, promotor al învățământului în limba română (d. 1877)

1825: Ion Bălăceanu, politician și memorialist român (d. 1914)

1837: Tomioka Tessai, pictor japonez (d. 1924)

1874: William Somerset Maugham, prozator și dramaturg britanic (d. 1965)

1875: Kukșa al Odessei, călugăr ucrainean, sfânt ortodox canonizat de Biserica Ortodoxă Ucraineană (d. 1964)

1882: Virginia Woolf, scriitoare britanică (d. 1941)



1885: Hans Hermann, pictor, sculptor și grafician român de etnie germană (d. 1980)

1888: Avram Leiba Zissu, scriitor român de etnie evreiască (d. 1956)

1897: Catul Bogdan, pictor român (d. 1978)

1911: Alexandru Bârlădeanu, economist și politician român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române (d. 1997)

1911: Pius Brânzeu, medic român, membru corespondent și titular al Academiei Române (d. 2002)

1913: Witold Lutoslawski, compozitor polonez (d. 1994)

1917: Ilya Prigogine, chimist și fizician belgian (d. 2003)

1931: Ion Hobana, prozator, eseist și traducător român (d. 2011)

1934: Val Gheorghiu, prozator și pictor român (d. 2017)

1935: Rodica Mănăilă, fiziciană română, membră corespondentă a Academiei Române (d. 2002)

1936: Gabriel Dimisianu, critic literar român

1942: Eusebio, fotbalist portughez (d. 2014)

1944: Ion Dolănescu, cântăreț român de muzică populară (d. 2009)

1946: Radu Ulmeanu, scriitor român

1949: Sir Paul Nurse, medic britanic, laureat al Premiului Nobel (2001)

1953: Nicolae Botgros, artist, violonist și dirijor din Republica Moldova

1961: George Păunescu, pictor român

1962: Marina Florea, cântăreață română de muzică ușoară

1968: Liviu Codârlă, politician român

1973: Vasile Cosmin Nicula, politician român

1976: Laura Vasiliu, actriță română

1982: Noemi (n. Veronica Scopelliti), cântăreață și compozitoare italiană

Decese

844: Papa Grigore al IV-lea (n. ?)

1559: Regele Christian al II-lea al Danemarcei (n. 1481)

1578: Mihrimah, prințesă otomană, fiica sultanului otoman Soliman I (n. 1522)

1586: Lucas Cranach, zis „Cranach cel tânăr”, pictor și gravor german (n. 1515)

1670: Nicolas François, Duce de Lorena (n. 1612)

1881: Konstantin Thon, arhitect rus (n. 1794)

1892: Ludovika de Bavaria, fiică a regelui Maximilian I Iosif de Bavaria (n. 1808)

1900: Prințesa Adelheid de Hohenlohe-Langenburg (n. 1835)

1920: Jeanne Hébuterne, pictoriță franceză, soția pictorului italian Amedeo Modigliani (n. 1898)

1935: Vasile Suciu, mitropolit greco-catolic și arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș (1920-1935), membru de onoare al Academiei Române (n. 1873)

1936: Edmond Aman-Jean, pictor francez (n. 1858)

1947: Al Capone (n. Alphonse Gabriel Capone), faimos gangster american (n. 1899)

1951: Serghei Vavilov, fizician sovietic (n. 1891)

1957: Prințul Franz de Bavaria, al treilea fiu al regelui Ludovic al III-lea al Bavariei (n. 1875)

1971: Hermann Hoth, ofițer în armata germană (1903-1945), (n. 1885)

1990: Ava Gardner, actriță americană de film (n. 1922)



1992: Aretin Corciovei, fizician român (n. 1992)

2005: Philip Johnson, arhitect american (n. 1906)

2009: Eleanor F. Helin, astronom american (n. 1932)

2012: Emil Hossu, actor român (n. 1941)

2015: Demis Roussos, cântăreț grec (n. 1946)

2018: Neagu Djuvara, istoric, filosof, diplomat, jurnalist și romancier român (n. 1916)