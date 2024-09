One Jazz Festival ediția 6.0 va avea loc în perioada 7-9 noiembrie, în sala de spectacole Auditorium de la ATP Tech Center Baia Mare. Evenimentul își propune să atragă un public divers, pasionat de muzică și dornic să se bucure de experiențe culturale de calitate.

One Jazz Festival și-a consolidat poziția nu doar ca o destinație pentru pasionații de jazz, ci și ca un punct de întâlnire pentru comunitatea artistică și culturală.

Festivalul a reușit să demonstreze că orașul Baia Mare poate fi un epicentru al muzicii de jazz, punându-l pe harta culturală internațională și anticipând cu entuziasm ediția din acest an.

Pe parcursul celor 3 zile pe scenă vor urca șase formații, compuse din 23 de artiști, după următorul program:

Joi, 7 noiembrie

ora 19:00 – Trigon (MD)

ora 20:45 – Jan Akkerman Band (NL)

Vineri, 8 noiembrie

ora 19:00 – Eyot (RS)

ora 20:45 – Marcin Wasilewski Trio (PL)

Sâmbătă: 9 noiembrie

ora 19:00 – Luiza Zan & Gyárfás István Trio (RO/HU)

ora 20:45 – Magnus Öström (SE)

Prețul abonamentelor și al biletelor de acces diferă în funcție de perioada în care sunt achiziționate.

Abonamentul pe durata celor 3 zile costă 250 de lei până în 15 octombrie, urmând să crească la 300 lei.

Biletele pe o zi costă 100 de lei până în 15 octombrie, urmând să crească la 125 ron.

Abonamentele și biletele de acces sunt valabile în limita locurilor disponibile.