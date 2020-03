Una dintre cele mai importante sărbători de mediu este Ziua Mondială a Apei, iar decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din anul 1993.

Ziua Mondială a Apei se ține anual sub un anumit slogan; tema de anul acesta este „Apa și schimbările climatice”, deși obiectivul rămâne neschimbat și anume acela de a aduce în atenția opiniei publice problemele legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a resurselor de apă. Cu această ocazie, în fiecare an societatea VITAL S.A. organiza Ziua Porților Deschise pentru toți cei care doreau să afle mai multe despre apă, permițând accesul acestora la Stația de Tratare a Apei și Stația de Epurare a Apelor Uzate din Baia Mare. Sute de elevi și adulți se bucurau să cunoască mai îndeaproape tot ceea ce ține de tratarea / epurarea apei. Dorim ca și în acest an să păstram această bucurie și de aceea o să sărbătorim Ziua Mondială a Apei 2020 în mediul ONLINE, prin intermediul site-ului www.vitalmm.ro

Am luat această decizie în contextul actual, când distanțarea socială alaturi de o igienă strictă reprezintă o modalitate simplă şi eficientă de a rămâne sănătoşi. Avem nevoie mai mult ca oricând de accesul la resursele de apă și din acest motiv, este important ca de Ziua Mondială a Apei să reamintim tuturor importanța acestei resurse mai ales acum când trecem peste o perioadă dificilă pentru noi toți.

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi această zi și tocmai de aceea am pus la dispoziția dumneavoastră mai multe articole legate de acest eveniment pe site-ul societății noastre www.vitalmm.ro. Chiar dacă în această perioadă accesul nu mai este permis la obiectivele noastre, vă invităm la un TUR VIRTUAL panoramic al tuturor etapelor de tratare a apei, pornind de la sursă și terminând cu distribuția spre casele dumneavoastră. Turul panoramic vă oferă prin intermediul pozelor de 360˚ detalii din cadrul Stației de tratare a apei și a Laboratorului de apă potabilă ( https://www.vitalmm.ro/ro/tur-virtual-apa ).

Nu i-am uitat nici pe cei mici care au un loc special pe site-ul nostru în PAGINA COPIILOR, unde îi așteaptă două jocuri interactive:

Hai să facem curat – unde sunteți invitați să curătați apa prin strangerea gunoaielor într-un coș. Fiecare obiect colectat contribuie la creșterea vitezei de curgere a apei și a numărului de pești din ea;

Prinde picătura – aici trebuie să colectați picăturile de apă care curg la robinet și să le duceți unei cămile care suferă de sete. Ca să câștigați jocul, trebuie să potoliți setea cămilei!

Mult succes și spor tuturor!

Ca să aducem un plus de culoare acestei zile atat de importante, cei care doresc pot să își folosească creativitatea și să realizeze desene prin care să atragem atenția asupra protejării acestei resurse epuizabile care este APA. Toate desenele vor fi imortalizate și trimise prin intermediul unui mesaj (în format JPG file), pe adresa https://www.facebook.com/vitalmm.ro/.

Rămânem conectați aici, în mediul online și vă reamintim cât este de important ca în această perioadă să nu părăsiți locuințele decât dacă este absolut necesar, să respectați cu strictețe regulile de igienă, precum și regulile impuse de autorități.