15 minute! Atât mi-a trebuit să privesc trecătorii și mașinile din trafic pentru a-mi da seama ce fel de nație suntem. Nu, nu o spun cu dispreț, așa cum am văzut că se poartă, o spun cu împăcarea soră cu resemnarea pentru că ne merităm soarta.

Nevoit să aștept întâlnirea cu cineva care întârzia „sfertul academic” am rămas mut la un colț de stradă în contemplarea trecătorilor și a mașinilor. E drept că am văzut câteva exemplare demne de salonul auto din Geneva, dar nu despre acest lucru este scrierea de astăzi. Deși din ce am observat și marca + valoarea mașinii sunt direct proporționale cu „ego-ul” șoferului.

Să vă explic tipologiile de conducători auto pe care le-am notat mental în cele 15 minute de contemplare.

„Șoferul bizon” – de obicei este cel venit „de pe Franța sau Anglia”, de multe ori cu autoturism cu volan pe dreapta. Este cel care conduce o mașină nici prea nouă, nici prea veche, dar cu însemne ușor recognoscibile, gen „stăpânul inelelor” sau „BăMăVezi”. Muzică la maxim, chiștoace aruncate pe geam, claxoane, depășiri la limită, forțat de semafoare și turat de motor. Cam tot ce nu-și permit „băieții” să facă în țările unde lucrează ca salahori pe șantier.

„Șoferul resemnat”. Este cel care conduce mașina „combi” de familie și care nu îndrăznește să facă prea multe tumbe în trafic de spaima unei avarii. L-ar scalpa nevasta dacă ar trebui să meargă dimineața cu rata la fabrică.

„Șoferița blondă” conduce mașina scumpă primită la majorat de la mami și tati sau de la „iubi”, are botic, extensii și genuțe și nu are nicio treabă cu condusul. Care borduri? Aaaa, alea care scutură când treci peste ele? Păi pe unde să treci dacă au făcut ăștia drumul prea îngust și trebuie să întorci ca să mergi la P…. la cafea? Mai greu la ele cu parcatul dacă nu au suficient loc să întoarcă un TIR, atunci clar nu au nici ele!

„Șoferul profi” este cel care conduce de parcă este în „need for speed”. Obișnuit să șofeze în majoritatea timpului după tahograf aceștia „o calcă” de parcă ar fi șoferi la SMURD.

Ar mai fi de scris, dar, vă reamintesc, am stat doar 15 minute și mi-a ajuns. Și mi-e milă, și mi-e groază că generația tânără are astfel de modele. Doamne, ai milă!