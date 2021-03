Odată cu pandemia produsă de virusul SARS-CoV-2, lumea fotbalului românesc a avut și are de suferit. Traiectoria echipelor, în special cele din ligile inferioare, este negativă, mulți dintre jucătorii acestor ligi făcând sesizări la AFAN, din cauză că nu și-au primit salariile.

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România, afirmă că dacă această situație nu va fi remediată, fotbalul românesc are șanse de a ajunge în atenția FIFA: ,,Ajungem la 120 de cazuri în acest început de an, toate legate de neplata salariilor. Sunt și din Liga a II-a, și din Liga a III-a. Acolo sunt foarte multe echipe, 20 la Liga a II-a, la Liga a III-a avem 100 de echipe, acolo sunt litigiile cele mai multe. Ei vin la noi și noi le pregătim documentele pentru Comisii. Sunt foarte multe dosare depuse. Riscăm să ajungem ca la FIFA, unde, dacă depui memoriu, poate dura și un an de zile, sper să nu ajungem așa”, a spus Hulubei într-un interviu.

Președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori a precizat că sunt multe echipe care se confruntă cu această problemă, dar în special este vorba despre cluburile care sun sponsorizate de către autoritățile locale: ”Cele mai multe dintre echipele de Liga 2 și Liga 3 sunt finanțate de autoritățile locale, care au blocat acum finanțările, fiind în plină pandemie, le-au direcționat către sănătate”, a mai spus Emilian Hulubei.

Cele mai mari probleme de neplată a jucătorilor au fost în cadrul echipei Dunărea Călărași, iar spre sfârșitul anului trecut, antrenorul Cristian Pustai declara că jucătorii săi nu și-au primit salariile în acest sezon.

Antrenorul Echipei din Călărași declara într-un interviu: Jucătorii nu sunt plătiți. Suntem o echipă alcătuită din mers de la început. Jucătorii veniți în august nu au luat nici măcar un ban de la Călărași. Nu s-a primit vreun salariu, cu atât mai mult au merite jucătorii, care au dat dovadă de un caracter extraordinar. Am creat un grup. Ar fi păcat să se strice. Eu sunt printre ultimii care mai speră. Spunem și acest lucru jucătorilor, acum cu voce mai moale. Mergem însă înainte pentru că este o muncă a întregului colectiv. E foarte greu, nu știu la ce echipă se mai întâmplă asta, dar e mult să nu te mai plătească din august. Sper ca această corabie să nu devină o epavă, dar nici în felul acesta nu se mai poate continua. Jucătorii au venit și au avut încredere în stafful de la Călărași, au semnat niște contracte și deja e un timp lung în care nu au fost plătiți. Eu sper ca până la revenire, ianuarie, să se rezolve problemele, să începem un an calendaristic în primele șase. Dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla, nu cred că vor rămâne foarte mulți la Călărași. Sunt moduri în care poți să ceri dreptatea. Să ajungi liber și ca antrenor și ca jucător. Încă mai avem discuții, sunt promisiuni și eu sper că se va rezolva”.