Ziua de 12 mai este dedicată asistenților medicali, prilej pentru a le mulțumi și a ne exprima respectul față de contribuția acestora față de societate.

România are nevoie de asistenți medicali profesioniști, bine pregătiți și aproape de pacienți. Rolul asistentului medical în echipa medicală și în asigurarea tratamentului și monitorizarii pacienţilor este unul esențial. Mai mult, asistentul medical este alături de pacient și în procesul de consiliere și informare a acestuia.

În ultimii ani, asistenții medicali s-au aflat în centrul răspunsului la pandemie și au contribuit major la îngrijirile efectuate. De asemenea, s-a demonstrat, încă o dată, rolul vital al asistenților medicali în creșterea calitatii serviciilor de sănătate.



„Asistența medicală nu este pur și simplu tehnică, ci o cunoaștere care implică suflet, minte și imaginație. Aceasta este poate cea mai faimoasă frază a fondatoarei științelor medicale ale asistenței medicale, Florence Nightingale, născută la 12 mai 1820. În onoarea ei, sărbătorim astăzi ziua asistenților medicali.

Felicitări tuturor asistenților medicali și recunoștință pentru practicarea acestei profesii nobile!

Vă doresc să aveți parte de o activitate fructuoasă, să dobândiți competențe și experiențe noi, care să vă ajute să faceți față provocărilor zilnice. Să aveți răbdare și perseverență în alinarea suferințelor pacienților și nu în ultimul rând, să fiți buni ori de câte ori este posibil.

Împreună am văzut vieți începând și vieți sfârșindu-se, am trăit victorii triumfătoare dar și eșecuri. Poveştile de viață trăite aici în spital ne-au unit, ne inspiră și ne învață ce înseamnă să fii om și să fii uman. Am convingerea zilnică că echipa de asistenți medicali ai Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriş Baia Mare, știe din totdeauna să facă parte din viețile oamenilor, este pregătită , competentă si gata oricând să aducă alinare”, este mesajul managerului Spitalului Judeţean „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, Oros George Alexandru.