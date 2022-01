Evenimente

1878: Războiul de Independență: trupele române, ocupă Smârdanul, punct important în sistemul de apărare al Cetății Vidin.



1880: Olanda recunoaște independența României.

1888: Furtuna de zăpadă Schoolhouse Blizzard, numită și „Viscolul școlar” străbate statele americane din marile cîmpii. Cel puțin 200 de oameni surprinși de viscol sunt uciși, majoritatea elevi. Viscolul a venit în mod neașteptat într-o zi relativ caldă.

1915: Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii respinge o propunere de a solicita statelor să acorde femeilor dreptul de vot.

1918: Are loc accidentul minier de cărbune în Halmer End, Staffordshire, în care mor 155 de bărbați și băieți.

1920: Nava franceză de pasageri SS Afrique se află pe coasta franceză când pierde puterea motorului într-o furtună și se scufundă. Dintre cei 609 pasageri și membri ai echipajului, doar 34 supraviețuiesc. Accidentul este considerat unul dintre cele mai mari dezastre din istoria transportului cu abur francez.

1932: Are loc premiera filmului „Chemarea dragostei”, care prezintă povestea unei fete de țară sedusă de un boier cinic și aruncată în „vâltoarea metropolei”. Zbuciumul fecioarei abandonate era punctat de diverse arii de operă și pagini folclorice asigurate de popularul Zavaidoc.

1943: Trupele sovietice fac prima breșă în încercuirea germană a orașului Leningrad.

1950: URSS reintroduce pedeapsa cu moartea pentru spionaj și sabotaj.

1951: Intră în vigoare Convenția cu privire la prevenirea și reprimarea genocidului, adoptată de Adunarea Generală a ONU, la 9 decembrie 1948. România a aderat la Convenție la 3 noiembrie 1950.

1957: Crearea Conferinței permanente a puterilor locale și regionale din Europa (azi Congresul puterilor locale și regionale din Europa), reunind în cadrul Consiliului Europei aleșii colectivităților locale și regionale.

1967: După moartea sa, corpul lui James Bedford, profesor american de psihologie la Universitatea din California, este pus în crioconservare. Decedatul este prima persoană care speră la o resuscitare în viitor în acest fel.[6][7][8]

1984: În Egipt a reînceput procesul de restaurare a marilor piramide.

1990: Zi de doliu național în memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989.

1990: La București se desfășoară un miting în care se cere reintroducerea pedepsei capitale; cu acea ocazie eșuează încercarea lui Dumitru Mazilu de a prelua conducerea Consiliului FSN și a-l înlătura pe Ion Iliescu de la putere

1991: Congresul american a răspuns pozitiv demersului propus de președintele George W. Bush, de a lua parte la confruntările militare din Golful Persic

1995: La Trenton, New Jersey, are loc prima audiție a lucrării compozitorului de origine română, Sabin Păutza, scrisă cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a lui Martin Luther King jr.

1998: Un numar de 19 țări europene, între care și România, semnează, la Paris, Protocolul privind interzicerea clonării umane – primul text de drept internațional constrângător elaborat în acest domeniu

1999: Greva minerilor din Valea Jiului. Liderii minerilor cer venirea președintelui Emil Constantinescu în Valea Jiului.

2001: Intră în vigoare Acordul bilateral între Polonia și Kazahstan privind obligativitatea vizelor.

2004: Cel mai mare transatlantic din lume, RMS Queen Mary 2, își face călătoria inaugurală.

2007: Cometa C/2006 P1 (McNaught), cea mai mare cometă măsurată vreodată, se află la zenit, vizibilă în timpul zilei.

2010: Are șoc cutremurul din Haiti, care a ucis între 220.000 și 300.000 de oameni și a distrus o mare parte din capitala Port-au-Prince.[9]

2012: Proteste la București, pe măsură ce manifestările de două zile continuă împotriva măsurilor de austeritate economică ale președintelui Traian Băsescu. În numeroase orașe românești sunt raportate ciocniri între protestatari și ofițeri ai legii.

Nașteri

1562: Carol Emanuel I, Duce de Savoia (d. 1630)

1591: José Ribera, pictor spaniol (d. 1652)

1628: Charles Perrault, scriitor francez (d. 1703)



1729: Edmund Burke, filosof și om politic britanic (d. 1797)

1746: Johann Heinrich Pestalozzi, pedagog și didactician elvețian (d. 1827)

1751: Regele Ferdinand I al celor Două Sicilii (d. 1825)

1808: Christian Tell, general și om politic, participant la Revoluția de la 1848 (d. 1884)

1810: Ferdinand al II-lea al Celor Două Sicilii (d. 1859)

1849: Jean Béraud, pictor francez (d. 1935)

1856: John Singer Sargent, pictor american (d. 1925)

1857: Sabba Ștefănescu, geolog și paleontolog român (d. 1931)

1863: Swami Vivekananda, filosof indian (d. 1902)

1876: Jack London, scriitor englez (d. 1916)



1881: Mihail Gașpar, prozator român (d. 1929)

1889: Enrico Bompiani, matematician italian, membru de onoare al Academiei Române (d. 1975)

1893: Hermann Göring, comandant militar german, al doilea om ca importanță în Germania Nazistă (d. 1946)

1893: Alfred Rosenberg, influent membru al partidului nazist (d. 1946)

1895: Sándor Földes, scriitor, poet, jurnalist maghiar (d. 1968)

1899: Paul Hermann Müller, chimist elvețian, laureat Nobel (d. 1965)

1903: Igor Kurchatov, fizician rus (d. 1960)

1906: Emmanuel Levinas, filosof francez (d. 1995)

1907: Serghei Koroliov, inginer rus, proiectant de rachete (d. 1966)

1908: Jean Delannoy, regizor francez (d. 2008)

1910: Luise Rainer, actriță germană

1925: Laurențiu Profeta, compozitor român (d. 2006)

1926: Alexandru Andriescu, filolog și istoric literar român (d. 2014)

1926: Horea Popescu, regizor român (d. 2010)

1939: Rodica Tapalagă, actriță română (d. 2010)

1941: Lazăr Puhalo, arhiepiscop, teolog și editor ortodox din Canada

1949: Haruki Murakami, scriitor japonez

1951: Kirstie Alley, actriță americană

1957: Vasile Botnaru, jurnalist moldovean

1958: Marian Sârbu, politician român

1956: Nikolai Noskov, cântăreț rus

1959: Per Gessle, muzician suedez (Roxette)

1963: Gheorghe Dragomir, politician român

1967: Aura Christi, poet român

1984: Romeo Surdu, fotbalist român

1987: Naya Rivera, actriță și cântăreață americană (d. 2020)

1993: Zayn Malik, cântăreț britanic, fost membru al trupei One Direction (2010-2015)

Decese

1049: Abū-Sa’īd Abul-Khair, poet persan (n. 967)

1321: Maria de Brabant, soția regelui Filip al III-lea al Franței (n. 1256)

1519: Maximilian I, Sfânt Împărat Roman (n. 1459)

1665: Pierre de Fermat, matematician și avocat francez (n. 1601)

1759: Anne, Prințesă Regală și Prințesă de Orania (n. 1709)

1831: Prințesa Louise a Danemarcei și Norvegiei (n. 1750)

1834: William Grenville, prim-ministru al Regatului Unit (n. 1759)

1855: Maria Theresa a Austriei, arhiducesă de Austria și prințesă de Toscana (n. 1801)

1875: Împăratul Tongzhi, împărat chinez (n. 1856)

1884: Barbu Bălcescu, avocat și revoluționar român, fratele mai mic al lui Nicolae Bălcescu (n. 1821)

1885: Gheorghe Slăniceanu, general român (n. 1835)

1909: Hermann Minkowski, matematician german (n. 1864)

1923: Jan Urban Jarník, filolog ceh, romanist și albanolog (n. 1848)

1938: Gösta Ekman, actor suedez (n. 1939)

1939: Hariclea Darclée, cântăreață română de operă (n. 1860)



1974: Prințesa Patricia de Connaught (n. 1886)

1976: Agatha Christie, scriitoare engleză de romane polițiste (n. 1890)

1977: Henri-Georges Clouzot, regizor francez (n. 1907)

1983: Lucian Predescu, istoriograf român (n. 1907)

1986: Marcel Arland, prozator și critic literar francez (n. 1899)

1992: Tudor George, poet și traducător român (n. 1926)

1995: Takako Irie, actriță japoneză (n. 1911)

2003: Maurice Gibb, cântăreț și compozitor britanic (Bee Gees) (n. 1949)

2017: Giulio Angioni, scriitor și antropolog italian (n. 1939)

2019: Etsuko Ichihara, actriță japoneză (n. 1936)

2021: Florentin Crihălmeanu, episcop român unit (n. 1959)

2021: Bogdan Stanoevici, actor și politician român (n. 1958)