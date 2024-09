Jandarmeria Maramureș s-a alăturat astăzi activității de Curățenie Națională răspunzând invitației de a participa la acțiunile de igienizare desfășurate în întreg județul Maramureș.

Jandarmii maramureșeni, alături de copii, cadre didactice și reprezentanți ai altor instituții ale județului Maramureș, au luat la pas localitățile, văile sau dealurile Maramureșului pentru a face curățenie. Fie că au fost prezenți la Barajul Firiza, Cavnic sau în zona Lăpuș, spiritul civic și grija pentru mediu au fost dovedite azi de colegii jandarmi care au adunat zeci de saci cu deșeuri.

Prin participarea la această acțiune, am dorit să oferim un exemplu de civism, să subliniem importanța protejării naturii și a mediului înconjurător, dar și să sensibilizăm comunitatea cu privire la modul de colectare și depozitare a deșeurilor.

Totodată, am dorit să atragem atenția asupra faptului că natura aparține fiecăruia dintre noi și este datoria noastră, a tuturor, să o menținem curată. Un Maramureș mai curat este un Maramureș mai sănătos.

Împreună putem! Let’s do it, Romania!